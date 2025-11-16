onedio
16 Kasım İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 11 Dereceye Kadar Düşecek

İsmail Kahraman
16.11.2025 - 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul’da gün boyu açık bir havanın olacağını ve yağış beklenmediğini açıkladı. Megakent İstanbul’da özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 11 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da önümüzdeki hafta içinde de yağış beklenmiyor. İşte 16 Kasım Pazar günü İstanbul detaylı hava durumu tahminleri…

16 Kasım Pazar İstanbul Saat Saat Hava Durumu 👇

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar yerini yağışsız havaya bıraktı. İstanbul’da sabah saatlerinde 11 dereceye kadar düşecek hava sıcakları, öğle saatlerinde yeniden yükselecek ve güneşli hava yaşanacak. İstanbul’daki güneşli havalar önümüzde hafta içinde de devam edecek. Salı günü hava 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

