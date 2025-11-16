16 Kasım İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 11 Dereceye Kadar Düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul’da gün boyu açık bir havanın olacağını ve yağış beklenmediğini açıkladı. Megakent İstanbul’da özellikle sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 11 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da önümüzdeki hafta içinde de yağış beklenmiyor. İşte 16 Kasım Pazar günü İstanbul detaylı hava durumu tahminleri…
16 Kasım Pazar İstanbul Saat Saat Hava Durumu 👇
