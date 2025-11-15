onedio
Zehirlenme Faciasında Yeni Gelişme: Otelle İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
15.11.2025 - 16:38

İstanbul Fatih’te gurbetçi Böcek ailesinden 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözler kaldıkları otele çevrildi. Otelde 2 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken 11 Kasım günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. İlaçlama olayıyla ilgili 3 gözaltına alındı. Faciada gözaltı sayısı 7 oldu.

Gurbetçi ailenin kaldığı otelle ilgili yeni gelişme yaşandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesinin gündüz kumpir, midye, kokoreç, sucuk yediği; akşam ise otelde fenalaştıkları ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden3 kişi yaşamını yitirdi. 

Bu sabah otelde kalan 2 kişi daha zehirlenme faciasıyla hastaneye kaldırıldı. Otelde incelem başlatılırken 11 Kasım günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. İlaçlama olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Geçen günlerde de ailenin yemek yediği işletmelerden 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Otel yetkilisi, "Otelimizden eminiz" açıklaması yapmıştı.

Fenalaşan kişilerin ardından otelde inceleme başlatılmıştı. Kişilerin otelde bir şey yiyip yemediği araştırılırken fenalaşan 2 turistin damacana su içtiği belirtilmişti. Ancak otel yetkilisi suların kapalı olduğunu ve rutin olarak otelin ilaçlandığını söyleyerek 'Otelimizden eminiz' demişti.

