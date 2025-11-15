Zehirlenme Faciasında Yeni Gelişme: Otelle İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul Fatih’te gurbetçi Böcek ailesinden 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından gözler kaldıkları otele çevrildi. Otelde 2 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken 11 Kasım günü ilaçlama yapıldığı öğrenildi. İlaçlama olayıyla ilgili 3 gözaltına alındı. Faciada gözaltı sayısı 7 oldu.
Gurbetçi ailenin kaldığı otelle ilgili yeni gelişme yaşandı. 3 kişi gözaltına alındı.
Otel yetkilisi, "Otelimizden eminiz" açıklaması yapmıştı.
