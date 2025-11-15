onedio
Beşiktaş Kabataş'ta Bulunan Metro İnşaatında Çökme! Yaralı İşçiler Var

Beşiktaş Kabataş'ta Bulunan Metro İnşaatında Çökme! Yaralı İşçiler Var

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.11.2025 - 22:14

Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Yaralanan işçilerin olduğu ve olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Yaralanan işçilerin olduğu ve olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.

