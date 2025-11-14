onedio
Suriye'nin Başkenti Şam'da Patlama Sesleri Duyuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 00:07

Suriye’nin başkenti Şam’ın Mezze semtinde art arda patlama sesleri duyuldu. Suriye resmi haber ajansı SANA, bölgede kısa süre arayla iki patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Bölgede yaşananlar kameralara böyle yansıdı:

Suriye devlet televizyonuna konuşan bir güvenlik yetkilisi, bölgedeki bir eve yönelik, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu belirtti. 

Yetkililer, patlamaların kaynağını ortaya çıkarmak için bölgede kapsamlı bir soruşturma başlattı.

ikigai

Malum şahsın din kardeşlerine bir şey olmuş mu? Olayi bize yansıtmasın

ali_maker

Havaifişektir o. Kutlama zamanı 😉