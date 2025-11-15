Türkiye 2-0 Bulgaristan: A Milli Takım, Bulgaristan'ı Bursa'da Devirdi
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bursa’da karşılaştığı Bulgaristan’ı 2-0’lık skorla mağlup ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. A Milli Takım, Bulgaristan karşısında aldığı bu galibiyetle Dünya Kupası için play-off oynamayı garantiledi. E Grubu’ndaki son maçımızda 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geleceğiz.
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde Bulgaristan ile Bursa’da karşı karşıya geldi.
