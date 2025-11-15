onedio
Türkiye 2-0 Bulgaristan: A Milli Takım, Bulgaristan'ı Bursa'da Devirdi

Ali Can YAYCILI
15.11.2025 - 21:53 Son Güncelleme: 15.11.2025 - 22:04

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Bursa’da karşılaştığı Bulgaristan’ı 2-0’lık skorla mağlup ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. A Milli Takım, Bulgaristan karşısında aldığı bu galibiyetle Dünya Kupası için play-off oynamayı garantiledi. E Grubu’ndaki son maçımızda 18 Kasım’da deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geleceğiz.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde Bulgaristan ile Bursa’da karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada milli takımımız, Bulgaristan’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. 

‘Bizim Çocuklar’a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan kaptan Hakan Çalhanoğlu ile 83. dakikada Chernev kendi kalesine attı. 

A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'ndaki son maçında 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası yolunda play-off formatı nasıl olacak?

Play off aşaması, gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen dört ekibi içerecek.

İkinci kez uygulanacak bu formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için iki rakibini geçmesi gerekecek.

Buna göre; kuraya katılan 16 takım dörderli dört play-off yoluna ayrılırken, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam dört Avrupa takımı daha Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

Mart ayında yapılacak maçlarda ilk maç, daha üst torbadan gelecek ekibin evinde oynanacak. Final maçında saha, karşılaşacak ekipler arasındaki kurayla belirleyecek.

