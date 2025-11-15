Beşiktaş’ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın ve Serdal Adalı’dan Rafa Silva Açıklaması

Tüm konuşmalara rağmen Rafa Silva'nın olumlu adım atmadığını söyleyen Adalı, 'Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala aynı beklenti içindeyiz. Biz ilk günden beri kendisine her zaman özel davrandık, yıldız oyuncu olduğu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle en yakından ilgilendik. Tabir-i caizse oyuncumuzu sarıp sarmaladık.

Ama kendisinin bu tavırlarından sonra da oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesi, antrenmanlara çıkması ve maçlarda görev alması istenmiştir. Kendisiyle birebirde de uzun uzun oturduk, konuştum. Bu taraftarın, benim, kulübün, hepimizin onu ne kadar sevdiğini ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapması gerektiğini söyledim. Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim. Ama Rafa bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atmadı' şeklinde konuştu.