onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Beşiktaş’ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın ve Serdal Adalı’dan Rafa Silva Açıklaması

Beşiktaş’ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın ve Serdal Adalı’dan Rafa Silva Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 16:17

Rafa Silva’nın kulüpten izin alarak ayrılmasının ardından Beşiktaş’tan açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Rafa Silva açıklamalarında bulundu. Serdal Adalı, 'Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir' dedi.

Sergen Yalçın ise 'Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim. Ama Rafa bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atmadı' şeklinde konuştu ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sergen Yalçın ve Serdal Adalı, Rafa Silva'ya dair açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın ve Serdal Adalı, Rafa Silva'ya dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği hakkında konuşan Serdal Adalı, yaşanan krizi anlattı. Adalı, 'Öncelikle bilinmelidir ki, Rafa geçen sezon ligde maç başına 87 dakika süre alan bir oyuncuydu. Bu sezon Başakşehir maçında 73'üncü dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri arayıp görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüşmemiz gerçekleşti.Başta oyundan alınmasıyla ilgili olarak karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir problem olduğunu düşünmüştük ve mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik. Bunun için de epey uğraştık. Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede bana kendisinin kimseyle sorunu olmadığını, artık futbol oynamak istemediğini ve hatta emekli olmak istediğini söyledi' dedi.

Rafa Silva, “Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka yere gitmek istiyorum" demiş.

Rafa Silva, “Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka yere gitmek istiyorum" demiş.

Tüm konuşmalara rağmen Rafa Silva'nın olumlu adım atmadığını söyleyen Adalı, 'Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala aynı beklenti içindeyiz. Biz ilk günden beri kendisine her zaman özel davrandık, yıldız oyuncu olduğu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle en yakından ilgilendik. Tabir-i caizse oyuncumuzu sarıp sarmaladık. 

Ama kendisinin bu tavırlarından sonra da oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesi, antrenmanlara çıkması ve maçlarda görev alması istenmiştir. Kendisiyle birebirde de uzun uzun oturduk, konuştum. Bu taraftarın, benim, kulübün, hepimizin onu ne kadar sevdiğini ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapması gerektiğini söyledim. Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim. Ama Rafa bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atmadı' şeklinde konuştu.

"Ben Rafa'yla nasıl konuşayım? Adam konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor."

"Ben Rafa'yla nasıl konuşayım? Adam konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor."

Sergen Yalçın'ın sözleri ise şöyle oldu:

'Ben Rafa'yla nasıl konuşayım? Adam konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor. Başkanla görüşüyor. Başkanı seviyor. O klavyeyle yazarak sürekli insanları etkiliyorsunuz, taraftar da etkileniyor. Çıktık çünkü bari insanlar doğruyu bilsin istedik. Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım. 

Rafa Silva'yı çıkartalım ve kendisi konuşsun, kendisi sorularınızı cevaplasın. Benim açımdan sorun yok çünkü bir sorun yaşamadık. Bir şey de yapmadık, serbest bıraktık.

Yine söylüyorum gelsin... Forması orada ve oynasın. Bütün takım Rafa'ya göre kurulmuş, ona uygun oyuncular alınmış. Ben başka bir oyun oynamak istiyorum ama ona göre plan yapılmış. Bu da normal.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın