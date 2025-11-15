Beşiktaş’ta Rafa Silva Krizi: Sergen Yalçın ve Serdal Adalı’dan Rafa Silva Açıklaması
Rafa Silva’nın kulüpten izin alarak ayrılmasının ardından Beşiktaş’tan açıklama geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Rafa Silva açıklamalarında bulundu. Serdal Adalı, 'Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir' dedi.
Sergen Yalçın ise 'Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim. Ama Rafa bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atmadı' şeklinde konuştu ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı, Rafa Silva'ya dair açıklamalarda bulundu.
Rafa Silva, “Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka yere gitmek istiyorum" demiş.
"Ben Rafa'yla nasıl konuşayım? Adam konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor."
