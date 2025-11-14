Acun Ilıcalı’nın Jesti İngiltere’de BBC’ye Haber Oldu! Hasta Taraftarının Son Dileğini Yerine Getirdi
Hull City futbol kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz camiasında yankı uyandıran ve BBC'ye haber olan bir iyiliğe imza attı. İleri evre Alzheimer ve pankreas kanseri teşhisiyle mücadele eden ve ne yazık ki sadece 3 aylık ömrü kaldığı söylenen 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'in son dileğini gerçekleştirdi.
Kulübün tutkulu destekçisi olan Griffiths, hayatının son günlerinde en sevdiği takımı antrenmanda ziyaret etmek istiyordu.
Bu anlamlı buluşmada duygusal anlar yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın taraftarına gösterdiği bu hassasiyet, kısa sürede İngiliz medyasının da gündemine oturdu
BBC'nin özel haberinin tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
