Acun Ilıcalı’nın Jesti İngiltere’de BBC’ye Haber Oldu! Hasta Taraftarının Son Dileğini Yerine Getirdi

Hull City futbol kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz camiasında yankı uyandıran ve BBC'ye haber olan bir iyiliğe imza attı. İleri evre Alzheimer ve pankreas kanseri teşhisiyle mücadele eden ve ne yazık ki sadece 3 aylık ömrü kaldığı söylenen 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'in son dileğini gerçekleştirdi.

Detaylar 👇