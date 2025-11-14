onedio
Acun Ilıcalı’nın Jesti İngiltere’de BBC’ye Haber Oldu! Hasta Taraftarının Son Dileğini Yerine Getirdi

Acun Ilıcalı
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 10:50

Hull City futbol kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz camiasında yankı uyandıran ve BBC'ye haber olan bir iyiliğe imza attı. İleri evre Alzheimer ve pankreas kanseri teşhisiyle mücadele eden ve ne yazık ki sadece 3 aylık ömrü kaldığı söylenen 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'in son dileğini gerçekleştirdi.

Kulübün tutkulu destekçisi olan Griffiths, hayatının son günlerinde en sevdiği takımı antrenmanda ziyaret etmek istiyordu.

Ilıcalı, bu dileği duyar duymaz hızla yerine getirmek için Owen'a Hull City antrenman tesislerinde özel bir karşılama düzenledi. Bizzat kendisi taraftarla yakından ilgilenirken, teknik direktör Sergej Jakirović ve takımın futbolcuları da Griffiths ve kızı Sophie'ye yoğun ilgi gösterdi.

Bu anlamlı buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Owen'ın kızı Sophie, babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu anları büyük ihtimalle unutacağını belirterek, 'Ben bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Babam eve döndüğünde her şeyi unutmuş olacak, bu yüzden ona her gün bu hikayeyi okuyacağım,' sözleriyle minnettarlığını dile getirdi.

Acun Ilıcalı'nın taraftarına gösterdiği bu hassasiyet, kısa sürede İngiliz medyasının da gündemine oturdu

Ilıcalı'nın taraftarına gösterdiği bu hassasiyet, BBC'nin özel haberiyle geniş kitlelere ulaştı. Hull City camiası ve İngiliz kamuoyu, kulüp sahibinin bu nazik davranışını takdirle karşıladı. Ayrıca Owen ve kızı özel bir gün geçirme şanşına sahip oldu.

BBC'nin özel haberinin tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

