Real Madrid'in %10'u Satılacak: Beklenen Gelir 1 Milyar Euro
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün anonim şirkete (SAD) dönüşümünü öngören yeni yapılanma planını açıkladı. Planın taslağı, 23 Kasım’daki yıllık olağan genel kurul toplantısında üyelerin onayına sunulacak.
El Pais’in aktardığı taslağa göre, kurulacak şirkette bir yatırımcıya yüzde 5-10 arasında hisse verilmesi planlanıyor. Kalan yüzde 90-95’lik pay ise kulüp üyelerinin kontrolünde kalacak. Yatırımcının katılımı yalnızca sermaye sağlamakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda kulübün piyasa değerinin belirlenmesinde de referans teşkil edecek.
Florentino Perez'den "1 Milyar Euro" iddiası
PSG ve Atletico Madrid, hisse satarak değerini belirlemişti.
50 binden fazla kişinin "evet" demesi gerekiyor.
