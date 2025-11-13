onedio
Real Madrid'in %10'u Satılacak: Beklenen Gelir 1 Milyar Euro

Hakan Karakoca
14.11.2025 - 00:12

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün anonim şirkete (SAD) dönüşümünü öngören yeni yapılanma planını açıkladı. Planın taslağı, 23 Kasım’daki yıllık olağan genel kurul toplantısında üyelerin onayına sunulacak.

El Pais’in aktardığı taslağa göre, kurulacak şirkette bir yatırımcıya yüzde 5-10 arasında hisse verilmesi planlanıyor. Kalan yüzde 90-95’lik pay ise kulüp üyelerinin kontrolünde kalacak. Yatırımcının katılımı yalnızca sermaye sağlamakla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda kulübün piyasa değerinin belirlenmesinde de referans teşkil edecek.

Florentino Perez'den "1 Milyar Euro" iddiası

Geçen yılki genel kurulda Perez, kulübün değerinin 10 milyar euronun üzerinde olduğunu belirterek, “Paylaşmamız gereken bir mirasımız var. Bazıları 7 milyar diyor, ama bence değeri 10 milyar euronun üzerinde” demişti.

Bu çerçevede, kulübün yüzde 10’luk hissesine 1 milyar euro ödemeye razı bir yatırımcı, fiilen bu değerlemeyi onaylamış olacak.

PSG ve Atletico Madrid, hisse satarak değerini belirlemişti.

Benzer örneklerde, kulüplerin piyasa değerleri yatırım anlaşmaları üzerinden belirlenmişti. Örneğin, yatırım fonu Apollo’nun Atletico Madrid’in yüzde 57’sini alması kulübün yaklaşık 2,5 milyar euro değerinde olduğunu göstermişti. Fransa’da Arctos fonu, Paris Saint-Germain’in yüzde 12,5 hissesine 500 milyon eurodan fazla ödeyerek kulübü 4,25 milyar euro olarak değerlemişti. NBA’de Los Angeles Lakers ise bu yıl başında 8,7 milyar euro bedelle el değiştirmişti.

Perez, dış yatırımcının payını yüzde 10 ile sınırlandırmayı planlıyor ve bu yatırımcıya gelecekte yeni hisse alım hakkı tanınmayacak. Geriye kalan yüzde 90’lık pay, yaklaşık 100 bin üye arasında eşit olarak dağıtılacak. Her üye yalnızca bir paya sahip olabilecek; bu paylar satılabilir olacak ancak yalnızca daha önce hisse sahibi olmayan ve üyelik şartlarını karşılayan kişilere devredilebilecek. Bu düzenlemenin amacı, Real Madrid’in mevcut üye temelli yönetim yapısını korumak.

50 binden fazla kişinin "evet" demesi gerekiyor.

Sürecin ilk aşaması, olağanüstü genel kurulun toplanıp referandum kararı alması olacak; henüz tarih açıklanmadı. Oylamada önerinin kabul edilebilmesi için, oy hakkı olan üyelerin en az yarısından bir fazlasının “evet” oyu kullanması gerekiyor.

Yaklaşık 100 bin üyenin bulunduğu kulüpte bu, 50 binden fazla “evet” oyu anlamına geliyor. Basit çoğunluk yeterli olmayacak; düşük katılım olsa bile toplam oy hakkına sahip üye sayısının yarısından fazlasının onayı şart.

Hakan Karakoca
