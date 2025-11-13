Real Madrid'in %10'u Satılacak: Beklenen Gelir 1 Milyar Euro

Geçen yılki genel kurulda Perez, kulübün değerinin 10 milyar euronun üzerinde olduğunu belirterek, “Paylaşmamız gereken bir mirasımız var. Bazıları 7 milyar diyor, ama bence değeri 10 milyar euronun üzerinde” demişti.

Bu çerçevede, kulübün yüzde 10’luk hissesine 1 milyar euro ödemeye razı bir yatırımcı, fiilen bu değerlemeyi onaylamış olacak.