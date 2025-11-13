onedio
Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi Sonrası Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Basın Toplantısı Gerçekleştirecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 21:43

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva krizinin boyutu artıyor. Futbolu bırakmak istediği öne sürülen oyuncu, Başkan Serdal Adalı ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görüştü. Kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Cumartesi günü basının karşısına çıkacak ve gündeme dair açıklamalar yapacak.

Rafa Silva krizi büyüyor.

Hakkında kriz iddiaları çıkan Rafa Silva’nın durumu giderek karmaşıklaşıyor. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı, futbolu bırakmak veya takımdan ayrılmak istediği iddialarıyla gündemde. Bugün idmana katılmayan Silva’nın Ümraniye’den ayrılış görüntüleri sosyal medyada yeni spekülasyonlara yol açtı.

Beşiktaş resmi açıklama yaparak Adalı ve Yalçın'ın basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Serdal Adalı ile Rafa Silva görüşmesi sona erdi. Portekizli futbolcu tesislerden başkandan önce ayrılırken, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini dile getirdiği iddia edilmişti. Kulüpten resmi bir açıklama geldi:

'Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK'

