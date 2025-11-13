Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi Sonrası Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Basın Toplantısı Gerçekleştirecek

Serdal Adalı ile Rafa Silva görüşmesi sona erdi. Portekizli futbolcu tesislerden başkandan önce ayrılırken, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini dile getirdiği iddia edilmişti. Kulüpten resmi bir açıklama geldi:

'Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK'