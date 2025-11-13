Beşiktaş'ta Rafa Silva Krizi Sonrası Serdal Adalı ve Sergen Yalçın Basın Toplantısı Gerçekleştirecek
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva krizinin boyutu artıyor. Futbolu bırakmak istediği öne sürülen oyuncu, Başkan Serdal Adalı ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görüştü. Kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Cumartesi günü basının karşısına çıkacak ve gündeme dair açıklamalar yapacak.
Rafa Silva krizi büyüyor.
Beşiktaş resmi açıklama yaparak Adalı ve Yalçın'ın basın toplantısı yapacağını duyurdu.
