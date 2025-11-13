onedio
Amed Sportif, Bahisten Ceza Alan 5 Futbolcusu ile Yollarını Ayırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 19:51

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK’ya sevk edilen 5 futbolcuya bahis eylemleri nedeniyle disiplin cezası verildiği ifade edildi.

Amed Sportif, PFDK'dan verilen cezaların ardından ilk tepki veren kulüplerden oldu.

TFF PFDK, bahis soruşturması çerçevesinde toplam 102 futbolcuya verilen cezaları açıkladı. Ceza alanlar arasında Amed Sportif Faaliyetler’den Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, Arda Kemal Gülmez ve Bartu Kaya da bulunuyor.

Kulüp, disiplin cezası alan 5 futbolcunun sözleşmelerinin feshedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler neticesinde Kulübümüz bünyesinde lisanslı beş profesyonel futbolcumuz hakkında bahis eylemine ilişkin disiplin yaptırımları kararı alınmıştır. Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
