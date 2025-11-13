Amed Sportif, Bahisten Ceza Alan 5 Futbolcusu ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen disiplin soruşturmaları sonucunda, PFDK’ya sevk edilen 5 futbolcuya bahis eylemleri nedeniyle disiplin cezası verildiği ifade edildi.
Amed Sportif, PFDK'dan verilen cezaların ardından ilk tepki veren kulüplerden oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
