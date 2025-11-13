PFDK, Bahis Skandalı Sonrası 5 Futbolcuya 12 Ay Ceza Verdi

Alassane Ndao’nun menajeri Doğan Ercan, BBN Haber'e konuşarak Ndao’nun bilgisi dışında telefonundan bahis oynandığını açıkladı. Ercan, Ndao'yla ilgili şu iddiayı ortaya attı:

“Geçen sene 2-3 aylık kısa bir dönemde, Ndao adına Türkiye Ligi dışındaki bazı liglerde yasal bir sitede bahis işlemleri görüldü. Ancak bu işlemleri Ndao değil, sürekli yanında bulunan ve kulüp kampına gelen, hatta Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptı. Bu kişi, Senegal’de yardıma ihtiyaç duyanlara kargo göndereceğini söyleyerek Ndao’nun telefonunu sürekli elinde bulunduruyordu. Kulübün çalıştığı bankadan da Ndao’nun haberi olmadan belirli aralıklarla para çekildi. Kulüp yönetimi, söz konusu kişiyle ilgili kamera kayıtlarını TFF’ye ileteceğini bildirdi. Ndao’nun geçmişinde herhangi bir bahis geçmişi yok; sadece o 2-3 aylık dönemde kendisi dışında bahis işlemleri yapıldı ve bunlar hep Ndao antrenmanda veya maçta bulunduğu sırada gerçekleşti. Ndao, parasının çekildiğini öğrenince hesabını tamamen kapattı.”