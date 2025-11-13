PFDK, Bahis Skandalı Sonrası 5 Futbolcuya 12 Ay Ceza Verdi
Türkiye futbol tarihinin en geniş kapsamlı soruşturmalarından biri hakemlerin ardından futbolcularla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verdi. 45 günden 12 aya kadar değişen cezalar arasında 9 ve 12 ay gibi ağır yaptırımlar da yer aldı.
TFF’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanan kararlarda, futbolcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırıldığı belirtildi.
En çok ceza alan 5 isim 12 ay hak mahrumiyeti aldı.
PFDK, futbolcuların hak mahrumiyeti cezalarını açıkladı.
5 isime 12 ay ceza...
Vergi rekortmenlerinden Ndao da tek yabancı isim olarak listede...
Ndao'nun menajeri "Ndao değil, Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptı" dedi.
