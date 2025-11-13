onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
PFDK, Bahis Skandalı Sonrası 5 Futbolcuya 12 Ay Ceza Verdi

PFDK, Bahis Skandalı Sonrası 5 Futbolcuya 12 Ay Ceza Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 18:08

Türkiye futbol tarihinin en geniş kapsamlı soruşturmalarından biri hakemlerin ardından futbolcularla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 102 futbolcuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verdi. 45 günden 12 aya kadar değişen cezalar arasında 9 ve 12 ay gibi ağır yaptırımlar da yer aldı.  

TFF’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanan kararlarda, futbolcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırıldığı belirtildi.

En çok ceza alan 5 isim 12 ay hak mahrumiyeti aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PFDK, futbolcuların hak mahrumiyeti cezalarını açıkladı.

PFDK, futbolcuların hak mahrumiyeti cezalarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolculara yönelik bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı. Karara göre, Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti aldı.

Bazı isimler ise bu operasyonda 12 ay ile cezalandırıldı.

5 isime 12 ay ceza...

5 isime 12 ay ceza...

12 ay ceza alan isimler şunlar oldu: 

Allasane Ndao - Konyaspor

Ali Şaşal Vural (Sivasspor)

Abdulsamet Burak (Kayserispor)

Oktay Aydın (Amedspor)

Orkun Özdemir (Boluspor)

57/2'den sevk edilen isimler başka maçlara bahis yaptıkları gerekçesiyle ceza aldılar.

Vergi rekortmenlerinden Ndao da tek yabancı isim olarak listede...

Vergi rekortmenlerinden Ndao da tek yabancı isim olarak listede...

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 1024 futbolcu içinde bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Konyaspor forması giyen Alessane Ndao oldu. Ndao, Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmayı başarmıştı. Ndao ile ilgili farklı bir iddia ortaya atıldı.

Ndao'nun menajeri "Ndao değil, Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptı" dedi.

Ndao'nun menajeri "Ndao değil, Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptı" dedi.

Alassane Ndao’nun menajeri Doğan Ercan, BBN Haber'e konuşarak Ndao’nun bilgisi dışında telefonundan bahis oynandığını açıkladı. Ercan, Ndao'yla ilgili şu iddiayı ortaya attı: 

“Geçen sene 2-3 aylık kısa bir dönemde, Ndao adına Türkiye Ligi dışındaki bazı liglerde yasal bir sitede bahis işlemleri görüldü. Ancak bu işlemleri Ndao değil, sürekli yanında bulunan ve kulüp kampına gelen, hatta Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptı. Bu kişi, Senegal’de yardıma ihtiyaç duyanlara kargo göndereceğini söyleyerek Ndao’nun telefonunu sürekli elinde bulunduruyordu. Kulübün çalıştığı bankadan da Ndao’nun haberi olmadan belirli aralıklarla para çekildi. Kulüp yönetimi, söz konusu kişiyle ilgili kamera kayıtlarını TFF’ye ileteceğini bildirdi. Ndao’nun geçmişinde herhangi bir bahis geçmişi yok; sadece o 2-3 aylık dönemde kendisi dışında bahis işlemleri yapıldı ve bunlar hep Ndao antrenmanda veya maçta bulunduğu sırada gerçekleşti. Ndao, parasının çekildiğini öğrenince hesabını tamamen kapattı.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın