Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşananlar İçin Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye Hapis Cezası İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 17:41

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon Rams Park’ta oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin dava, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu beş sanığın yargılandığı duruşma ertelendi. Ancak mahkeme, sanıklar hakkında hapis cezası talebinde bulundu.

1 yıl 3 aydan 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın geçen sezon Rams Park’ta oynadığı derbi sonrası çıkan olaylara ilişkin dava, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da yer aldığı beş sanığın yargılandığı duruşmaya, Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran ile taraf avukatları katıldı. Savcılık, duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığa yol açacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapma ile tesise zarar verme” suçlarından 1 yıl 3 aydan 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eski yönetici Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da yargılanıyor.

İddianamede, futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal’ın “vücutta kemik kırılmasına veya çıkığa neden olacak şekilde kasten yaralama” ile “spor alanlarında taşkınlık yapma ve tesise zarar verme” suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. 

Mahkeme, avukatların savcılık mütalaasına karşı savunma hazırlayabilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
