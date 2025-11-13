Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşananlar İçin Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye Hapis Cezası İstendi

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın geçen sezon Rams Park’ta oynadığı derbi sonrası çıkan olaylara ilişkin dava, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da yer aldığı beş sanığın yargılandığı duruşmaya, Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran ile taraf avukatları katıldı. Savcılık, duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığa yol açacak şekilde kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık yapma ile tesise zarar verme” suçlarından 1 yıl 3 aydan 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.