Galatasaray-Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşananlar İçin Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye Hapis Cezası İstendi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon Rams Park’ta oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin dava, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu beş sanığın yargılandığı duruşma ertelendi. Ancak mahkeme, sanıklar hakkında hapis cezası talebinde bulundu.
1 yıl 3 aydan 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
Eski yönetici Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da yargılanıyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
