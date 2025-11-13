onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Spor Spikeri Gürler Akgün Canlı Yayında İkinci Kez Baba Olduğunu Böyle Öğrendi

Spor Spikeri Gürler Akgün Canlı Yayında İkinci Kez Baba Olduğunu Böyle Öğrendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2025 - 11:44

Baba olacağının haberini almak bir erkeğin hayatında alacağı en özel haberlerden. Tabii böyle bir müjdeye herkesin verdiği tepki de farklı olabiliyor. Bu kez tepkisi ölçülen kişi de beIN Sports'tan tanıdığımız Gürler Akgün. Akgün'ün eşi ünlü spikere ikinci kez baba olacağını canlı yayındayken attı ve tepkisini ölçtü. Ortaya sosyal medyanın içini ısıtan görüntüler çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o mesaj ve gelen tepki 📹

Videoya gelen bazı tepkiler şöyle;

Videoya gelen bazı tepkiler şöyle;

'Sağlıkla kucağınıza alın çok tatlısınız güzel aile'

'Haahahah çok iyi olmuş adam tüm enerjisini için de tutmaktan gözleri bozulacak'

'Güzel sürpriz olmuş, anı ulusal kanalda canlı yayında ölümsüzleştirmiş.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın