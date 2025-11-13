MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Bahis Yorumu: "Başka Şeyler de Çıkacak"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ile kesin hesabını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda gündemde olan bahis operasyonlarına değindi. Futbolun içinden gelen biri olarak yaşanan gelişmelerin kendisini de şaşırttığını belirten Sancaklı, kulüplerin kötü yönetimlerinin bu tabloya zemin hazırladığını söyledi. “Kulüpler öyle bir hale getirildi ki bu durumlara adeta davetiye çıkarıyorlar. Yakında daha farklı şeyler de duyacağız. Kulüpler bu şekilde bataklığa sürüklenirse, bunun bedelini de ödemek zorunda kalırlar” ifadelerini kullandı.
Türk futbolunda bahis skandalı sonrası hakemlerin ardından futbolcular da ceza almaya başladı.
Saffet Sancaklı, "Rakamlardan sonra ben bile şok geçirdim" dedi.
"Bazı bahis sitelerine alt ligleri izlemek için kaydolanlar var."
"Bu iş şikeye kadar uzanıyor"
