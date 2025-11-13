MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Bahis Yorumu: "Başka Şeyler de Çıkacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ile kesin hesabını görüşmek üzere toplandı. Saffet Sancaklı da burada önemli açıklamalar yaptı.

Sancaklı, “Gerçekten hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. 3 bin 700 kişinin 1024’ü kendi vatandaşlık numarasıyla hesaba para yatırıp bahis oynamış. Yıllardır bu hakemleri savunduk, savunmaz olaydık. 571 tane hakem var Türkiye’de, bunun 149 tanesi kendi ismiyle bahis oynamış ve PFDK’ya sevk edilmiş. Her üç hakemden biri, her üç futbolcudan birisi kendi adına bahis oynamış.” dedi.