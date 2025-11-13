onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Bahis Yorumu: "Başka Şeyler de Çıkacak"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan Bahis Yorumu: "Başka Şeyler de Çıkacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 17:29

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ile kesin hesabını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda gündemde olan bahis operasyonlarına değindi. Futbolun içinden gelen biri olarak yaşanan gelişmelerin kendisini de şaşırttığını belirten Sancaklı, kulüplerin kötü yönetimlerinin bu tabloya zemin hazırladığını söyledi. “Kulüpler öyle bir hale getirildi ki bu durumlara adeta davetiye çıkarıyorlar. Yakında daha farklı şeyler de duyacağız. Kulüpler bu şekilde bataklığa sürüklenirse, bunun bedelini de ödemek zorunda kalırlar” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk futbolunda bahis skandalı sonrası hakemlerin ardından futbolcular da ceza almaya başladı.

Türk futbolunda bahis skandalı sonrası hakemlerin ardından futbolcular da ceza almaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolculara yönelik bahis soruşturması kapsamında cezaları açıkladı. Karara göre, Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti aldı.

Onlarca futbolcu 45 günden 12 aya kadar cezalar aldı. Bugün Türk futbolunda bu gelişmeler yaşanırken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan yeni iddialar geldi.

Saffet Sancaklı, "Rakamlardan sonra ben bile şok geçirdim" dedi.

Saffet Sancaklı, "Rakamlardan sonra ben bile şok geçirdim" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi ile kesin hesabını görüşmek üzere toplandı. Saffet Sancaklı da burada önemli açıklamalar yaptı. 

Sancaklı, “Gerçekten hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. 3 bin 700 kişinin 1024’ü kendi vatandaşlık numarasıyla hesaba para yatırıp bahis oynamış. Yıllardır bu hakemleri savunduk, savunmaz olaydık. 571 tane hakem var Türkiye’de, bunun 149 tanesi kendi ismiyle bahis oynamış ve PFDK’ya sevk edilmiş. Her üç hakemden biri, her üç futbolcudan birisi kendi adına bahis oynamış.” dedi.

"Bazı bahis sitelerine alt ligleri izlemek için kaydolanlar var."

"Bazı bahis sitelerine alt ligleri izlemek için kaydolanlar var."

Türkiye’de 139 profesyonel futbol kulübü bulunduğunu belirten Saffet Sancaklı, bunların 135’inde oyuncuların bahis oynadığını söyledi. Bir hakemin 5 yılda 18 bin, bir futbolcunun ise 108 bin kez iddiaya girdiğini belirterek “Günde 20 kupon yapmış, ne zaman futbol oynayıp antrenman yaptı?” dedi. Bazı kulüplerde 15-18 arası oyuncunun bahis oynadığını vurgulayan Sancaklı, “Oyuncular kendi maçlarına bahis oynadıysa bu artık federasyonun değil, savcılığın konusudur. O durumda 6222 sayılı yasa devreye girer, şike söz konusu olur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bazı bahis sitelerinin alt liglerin yayın haklarının verilmesiyle hakemlerin maç izleyebilmek için bu sitelere üye olduğunu, bazılarının yalnızca verilen bonusu kullanarak yayın açtıklarını da belirtti.

"Bu iş şikeye kadar uzanıyor"

"Bu iş şikeye kadar uzanıyor"

Sancaklı, bahis mafyasının özellikle maddi sıkıntı içindeki futbolcular ve kulüpler üzerinden futbolun içine sızdığını belirterek, “Kulüpler o kadar kötü yönetiliyor ki bu duruma zemin hazırlıyorlar. Maç başlarını ödeyemeyen kulüpler, futbolcuları bahis mafyasının eline bırakıyor” dedi. Soruşturmanın genişlemesiyle spor camiasında daha ciddi sonuçların ortaya çıkacağını vurgulayan Sancaklı, “Önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler duyacağız, bu iş şikeye kadar uzanıyor” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın