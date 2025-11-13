Rafa Silva Futbolu Bırakıyor mu? Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrılacak mı?

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Serdal Adalı ile özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmede mutsuz olduğunu, futbolu sürdürmek istemediğini ve gerekirse kariyerini noktalayabileceğini söyledi.

Sezon başından bu yana yaşadığı form düşüklüğü, uyum sorunları ve mental yorgunluğun bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Silva, ailesine daha yakın olmak için ülkesine dönmeyi de düşünüyor.

Adalı’nın 'Bu derbide benim için oyna' sözleriyle yıldız futbolcuyu kısa süreliğine ikna ettiği ifade ediliyor. Buna rağmen Rafa Silva’nın futbolu bırakma ihtimali masada duruyor.