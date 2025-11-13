onedio
Rafa Silva Futbolu Bırakıyor mu? Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrılacak mı?

Gökçe Cici
13.11.2025 - 14:38

Beşiktaş’ta bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Rafa Silva’nın geleceği büyük merak konusu haline geldi. Son haftalarda formsuzluğu ve mutsuzluğu dikkat çeken Portekizli yıldızın futbolu bırakmayı düşündüğü öne sürülüyor. Başkan Serdal Adalı ile yaptığı özel görüşmede bu isteğini dile getirdiği iddiaları gündemi hareketlendirdi.

Peki Rafa Silva futbolu bırakacak mı, Beşiktaş’tan ayrılacak mı ve kulübe ne zaman katıldı? İşte tüm detaylar...

Rafa Silva Futbolu Bırakıyor mu?

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Başkan Serdal Adalı ile özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmede mutsuz olduğunu, futbolu sürdürmek istemediğini ve gerekirse kariyerini noktalayabileceğini söyledi.

Sezon başından bu yana yaşadığı form düşüklüğü, uyum sorunları ve mental yorgunluğun bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Silva, ailesine daha yakın olmak için ülkesine dönmeyi de düşünüyor. 

Adalı’nın 'Bu derbide benim için oyna' sözleriyle yıldız futbolcuyu kısa süreliğine ikna ettiği ifade ediliyor. Buna rağmen Rafa Silva’nın futbolu bırakma ihtimali masada duruyor.

Rafa Silva Beşiktaş’tan Ayrılacak mı?

Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin, oyuncuyla yapılacak yeni görüşmede hem sözleşme durumunu hem de psikolojik sürecini ele alacağı belirtiliyor.

Öte yandan Serkan Reçber’in onunla görüşmek istemesine rağmen Silva’nın bu talebi reddettiği iddia edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın devreye girmek istediği ancak Rafa Silva’nın 'Hocaya saygım sonsuz ama kararım değişmeyecek' diyerek bu görüşmeyi kabul etmediği öne sürüldü.

Rafa Silva Beşiktaş’a Ne Zaman Geldi?

Rafa Silva profesyonel futbol kariyerine Feirense’de başladı ve 2013’te Braga’ya transfer oldu. Burada 127 maçta 26 gol attı ve 2016’da Taça de Portugal’ı kazandı. Aynı yıl Benfica’ya 16,4 milyon euro karşılığında transfer olan Silva, üç lig şampiyonluğu ve bir kupa zaferi yaşadı.

Uzun süre Benfica forması giydikten sonra 25 Haziran 2024’te serbest oyuncu statüsüyle Beşiktaş’a imza attı. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 65 maçta 23 gol ve 16 asist üreterek taraftarın sevgilisi haline geldi. Sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcunun kulüpteki geleceği, yapılacak yeni görüşmelerin ardından netleşecek.

