Galatasaray'da 45 Gün Hak Mahrumiyeti Alan Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi'nde Oynayabilecek mi?
Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen futbolcuların ceza kararları duyuruldu. 45 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı’nın Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusuydu. Milli futbolcunun durumu netleşti ve hangi maçlarda forma giyemeyeceği belli oldu.
PFDK, bahis oynayan futbolcularla ilgili cezaları açıkladı.
Eren Elmalı'nın bu cezayı Şampiyonlar Ligi'nde de çekip çekmeyeceği merak ediliyordu.
