Galatasaray'da 45 Gün Hak Mahrumiyeti Alan Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi'nde Oynayabilecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 19:17

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen futbolcuların ceza kararları duyuruldu. 45 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı’nın Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusuydu. Milli futbolcunun durumu netleşti ve hangi maçlarda forma giyemeyeceği belli oldu.

PFDK, bahis oynayan futbolcularla ilgili cezaları açıkladı.

Türkiye futbol tarihinin en kapsamlı soruşturmalarından biri, hakemler sonrası futbolculara yöneldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis olaylarına karıştığı belirlenen 102 futbolcuya farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları uyguladı. Cezalar 45 günden 12 aya kadar değişirken, bazı oyuncular 9 ve 12 ay gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

TFF’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanan kararlarda, futbolcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi çerçevesinde cezalandırıldığı ifade edildi.

Eren Elmalı da 45 gün hak mahrumiyeti alan futbolcular arasında yer aldı.

Eren Elmalı'nın bu cezayı Şampiyonlar Ligi'nde de çekip çekmeyeceği merak ediliyordu.

PFDK’dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere belirli maçlarda forma giyemeyecek. Milli futbolcu, sıradaki Union Saint-Gillolise ve 9 Aralık’taki Monaco deplasmanı dahil Aralık sonuna kadar sahada olmayacak.

Eren Elmalı’nın kaçıracağı maçlar şöyle:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
