Galatasaray'da 45 Gün Hak Mahrumiyeti Alan Eren Elmalı, Şampiyonlar Ligi'nde Oynayabilecek mi?

Türkiye futbol tarihinin en kapsamlı soruşturmalarından biri, hakemler sonrası futbolculara yöneldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis olaylarına karıştığı belirlenen 102 futbolcuya farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları uyguladı. Cezalar 45 günden 12 aya kadar değişirken, bazı oyuncular 9 ve 12 ay gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

TFF’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanan kararlarda, futbolcuların Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi çerçevesinde cezalandırıldığı ifade edildi.

Eren Elmalı da 45 gün hak mahrumiyeti alan futbolcular arasında yer aldı.