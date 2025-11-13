Rafa Silva Bugün de Antrenmana Çıkmadı: Futbolu Bırakacak mı?
Beşiktaş’a büyük umutlarla gelen ve kısa sürede fark yaratan Portekizli yıldız Rafa Silva’nın geleceğiyle ilgili iddialar camiada şok etkisi yarattı. Son dönemde sakatlık ve performans düşüşü yaşayan tecrübeli futbolcunun, sadece Beşiktaş’tan ayrılmayı değil, profesyonel kariyerini de erken sonlandırmayı düşündüğü öne sürüldü.
Rafa Silva'nın bugün de antrenmana çıkmadığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetimle görüştü, futbolu bırakmayı düşünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bugün Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kasımpaşa maçı öncesi Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı eleştirmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın