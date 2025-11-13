Rafa Silva Bugün de Antrenmana Çıkmadı: Futbolu Bırakacak mı?

Kasımpaşa maç öncesinde Rafa Silva’nın yokluğunda Orkun’a ön alanda daha fazla özgürlük verdiğini belirten Sergen Yalçın, Silva’nın performansını da eleştirdi. Yalçın, “Bugün 5 oyuncumuz geri döndü ancak Rafa Silva gibi önemli bir isim sahada yok. Farklı bir oyun planlıyoruz; daha agresif ve önde bir futbol sergilemeyi hedefliyoruz. Rafa Silva çok değerli bir oyuncu ama son performansları maalesef beklentimizin altında kaldı. Futbol performans oyunudur” ifadelerini kullanmıştı.