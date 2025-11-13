onedio
Rafa Silva Bugün de Antrenmana Çıkmadı: Futbolu Bırakacak mı?

Rafa Silva Bugün de Antrenmana Çıkmadı: Futbolu Bırakacak mı?

Hakan Karakoca
13.11.2025 - 18:40
13.11.2025 - 18:40

Beşiktaş’a büyük umutlarla gelen ve kısa sürede fark yaratan Portekizli yıldız Rafa Silva’nın geleceğiyle ilgili iddialar camiada şok etkisi yarattı. Son dönemde sakatlık ve performans düşüşü yaşayan tecrübeli futbolcunun, sadece Beşiktaş’tan ayrılmayı değil, profesyonel kariyerini de erken sonlandırmayı düşündüğü öne sürüldü.

Rafa Silva'nın bugün de antrenmana çıkmadığı ortaya çıktı.

Yönetimle görüştü, futbolu bırakmayı düşünüyor.

Yönetimle görüştü, futbolu bırakmayı düşünüyor.

Beşiktaş yönetimiyle temas halinde olan Rafa Silva’nın, Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede futbol kariyerine dair düşüncelerini paylaştığı iddia edildi. Görüşmede mutsuz olduğunu belirten Silva’nın, futbolu sürdürmek istemediğini ve gerekirse kariyerine son verebileceğini söylediği öne sürüldü. Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli oyuncunun ailesine daha yakın olmak amacıyla ülkesine dönmeyi de düşündüğünü aktardı. Silva’nın mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ettiği için, futbolu bırakma ihtimali sözleşme kapsamında değerlendirilecek.

Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bugün Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bugün Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpte dikkat çeken bir gelişme yaşandı; Portekizli yıldız Rafa Silva antrenmana katılmadı. Silva’nın Beşiktaş’ta mutsuz olduğu ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündemdeyken yaşanan bu gelişme taraftarlar arasıdna da endişe yarattı. Başkan Serdal Adalı’nın önümüzdeki günlerde Silva ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

Kasımpaşa maçı öncesi Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı eleştirmişti.

Kasımpaşa maçı öncesi Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı eleştirmişti.

Kasımpaşa maç öncesinde Rafa Silva’nın yokluğunda Orkun’a ön alanda daha fazla özgürlük verdiğini belirten Sergen Yalçın, Silva’nın performansını da eleştirdi. Yalçın, “Bugün 5 oyuncumuz geri döndü ancak Rafa Silva gibi önemli bir isim sahada yok. Farklı bir oyun planlıyoruz; daha agresif ve önde bir futbol sergilemeyi hedefliyoruz. Rafa Silva çok değerli bir oyuncu ama son performansları maalesef beklentimizin altında kaldı. Futbol performans oyunudur” ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
