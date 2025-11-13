onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Mısır Süper Kupası'nın Görüntü Kalitesi İzleyenleri Hayran Bıraktı

Mısır Süper Kupası'nın Görüntü Kalitesi İzleyenleri Hayran Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 21:09

Mısır Süper Kupası, 9 Kasım'da oynandı ve Al Ahly, Zamalek'i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Kupa 11 sezondur sadece iki kez Mısır'da oynandı. Diğer 9 maç Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynandı. 

Son oynanan maç ise görüntü kalitesiyle dikkat çekti. Özellikle Türkiye'de bir süredir sosyal medyada bu konudan şikayetçi olan futbol severler, Mısır Süper Kupası'ndaki görüntü kalitesiyle ligimizi kıyasladı ve adeta isyan etti. 

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayınlanan maçta dikkat çekici kamera açıları da kullanıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte dikkat çeken kamera açıları ve görüntü...

Türkiye'de de çok konuşuldu bu görüntüler...

Türkiye'de de çok konuşuldu bu görüntüler...

Kullanıcılar, Süper Lig ile kıyasladıkları yayın için eleştirilerde bulundular ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yayın kalitesini övdüler.

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com

⬇️

⬇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

⬇️

⬇️
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın