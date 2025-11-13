Mısır Süper Kupası'nın Görüntü Kalitesi İzleyenleri Hayran Bıraktı
Mısır Süper Kupası, 9 Kasım'da oynandı ve Al Ahly, Zamalek'i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Kupa 11 sezondur sadece iki kez Mısır'da oynandı. Diğer 9 maç Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynandı.
Son oynanan maç ise görüntü kalitesiyle dikkat çekti. Özellikle Türkiye'de bir süredir sosyal medyada bu konudan şikayetçi olan futbol severler, Mısır Süper Kupası'ndaki görüntü kalitesiyle ligimizi kıyasladı ve adeta isyan etti.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayınlanan maçta dikkat çekici kamera açıları da kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte dikkat çeken kamera açıları ve görüntü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de de çok konuşuldu bu görüntüler...
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın