Mısır Süper Kupası'nın Görüntü Kalitesi İzleyenleri Hayran Bıraktı

Mısır Süper Kupası, 9 Kasım'da oynandı ve Al Ahly, Zamalek'i 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Kupa 11 sezondur sadece iki kez Mısır'da oynandı. Diğer 9 maç Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynandı.

Son oynanan maç ise görüntü kalitesiyle dikkat çekti. Özellikle Türkiye'de bir süredir sosyal medyada bu konudan şikayetçi olan futbol severler, Mısır Süper Kupası'ndaki görüntü kalitesiyle ligimizi kıyasladı ve adeta isyan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayınlanan maçta dikkat çekici kamera açıları da kullanıldı.