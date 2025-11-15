Almanya Malta'yı 6 Golle Ezdi: Türk Oyuncular Maça Damga Vurdu
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Yoluna emin adımlarla ilerleyen Almanya Milli Takımı, Malta’yla karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Almanya 6-0 galip ayrıldı. Almanya’yı zirveye taşıyan isimler ise Türk oyuncular oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya’nın 6 gol attığı maça Türk yıldızlar damga vurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
6 Golle Ezdi...........ezdi!!! bu ne igrenc bi tanimlama!!! neden bir futbol maci icin bu rezil kelimeyi kullaniyorsun!!!! derbi degil!!!!!!!!!!!!cok önemli ... Devamını Gör