Almanya Malta'yı 6 Golle Ezdi: Türk Oyuncular Maça Damga Vurdu

Dilara Şimşek
15.11.2025 - 15:49

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. Yoluna emin adımlarla ilerleyen Almanya Milli Takımı, Malta’yla karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Almanya 6-0 galip ayrıldı. Almanya’yı zirveye taşıyan isimler ise Türk oyuncular oldu.

Almanya’nın 6 gol attığı maça Türk yıldızlar damga vurdu.

Elemelerdeki kritik mücadelede Almanya, seyircisi önünde Malta'ya adeta gol yağdırdı. Sahadan 6-0 galibiyetle ayrılan Almanya U21 takımı rakibini adeta ezdi geçti. Almanya’da ilk gol dokuzuncu dakika Bischof’tan geldi. Gol şöleni sunan Almanya’nın 6. Golünü ise Muhammed Damar attı.

Maça Türk oyuncular damga vurdu. Maçta Mert Kömür dikkat çeken performans sergiledi. Genç yetenek, karşılaşmayı 2 asist ile tamamladı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
AysberK

6 Golle Ezdi...........ezdi!!! bu ne igrenc bi tanimlama!!! neden bir futbol maci icin bu rezil kelimeyi kullaniyorsun!!!! derbi degil!!!!!!!!!!!!cok önemli ... Devamını Gör