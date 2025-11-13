onedio
Galatasaray'da Yürekler Yine Ağıza Geldi: Victor Osimhen, Milli Takımda Sakatlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.11.2025 - 19:33

Milli arada Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen de Nijerya milli takımına çağrıldı. Nijeryalı golcü ülkesinin Gabon'la oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçına ilk 11'de başladı. 

16.dakikada yaşanan bir pozisyon ise yürekleri ağıza getirdi. Sol kanattan yapılan ortaya kafa vurmak isteyen Victor Osimhen, Gabon kalecisi Loyce Mbaba ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan oyuncu için sağlık ekibi acil olarak sahaya davet edildi. 

Tedavisinin ardından Victor Osimhen maça devam edebildi.

Osimhen'in sakatlık geçirdiği an:

Eylül ayında da milli takımda sakatlanmıştı.

Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, Eylül ayındaki milli arada Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Ruanda maçında sakatlanmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında ayak bileğinde ağrı hisseden Osimhen oyuna devam edememiş bir süre de sahalardan uzak kalmıştı.

