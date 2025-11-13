Galatasaray'da Yürekler Yine Ağıza Geldi: Victor Osimhen, Milli Takımda Sakatlandı

Milli arada Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen de Nijerya milli takımına çağrıldı. Nijeryalı golcü ülkesinin Gabon'la oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri Yarı Final maçına ilk 11'de başladı.

16.dakikada yaşanan bir pozisyon ise yürekleri ağıza getirdi. Sol kanattan yapılan ortaya kafa vurmak isteyen Victor Osimhen, Gabon kalecisi Loyce Mbaba ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan oyuncu için sağlık ekibi acil olarak sahaya davet edildi.

Tedavisinin ardından Victor Osimhen maça devam edebildi.