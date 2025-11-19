Galatasaray'dan Yıldız Futbolcu Osimhen'le İlgili Sakatlık Açıklaması Geldi
Galatasaray'dan yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili açıklama geldi. Nijerya – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızın MR sonuçları belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü ise sakatlıkla ilgili resmi açıklamada bulundu. Peki Osimhen kaç maç sahalardan uzak kalacak? Zorlu Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi açıklaması şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın