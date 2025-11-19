onedio
Galatasaray'dan Yıldız Futbolcu Osimhen'le İlgili Sakatlık Açıklaması Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 12:18

Galatasaray'dan yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile ilgili açıklama geldi. Nijerya – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sakatlanan Nijeryalı yıldızın MR sonuçları belli oldu. Galatasaray Spor Kulübü ise sakatlıkla ilgili resmi açıklamada bulundu. Peki Osimhen kaç maç sahalardan uzak kalacak? Zorlu Fenerbahçe derbisine yetişebilecek mi?

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi açıklaması şöyle;

“Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Osimhen sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Nijeryalı yıldızın önümüzdeki iki hafta oynaması beklenmezken TRT Spor muhabiri Kutlu Akpınar 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçının kamp kadrosuna yoğun bir çalışmayla yetiştirilebileceğini öne sürdü.

