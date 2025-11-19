İskoçya Orta Sahadan Atılan Golle 28 Yıl Sonra Dünya Kupasında Sahne Alacak

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda İskoçya ile Danimarka liderlik için nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıyı önde tamamlayan İskoçya, ikinci yarının başında kalesinde gördüğü golle skora denge gelmesini engelleyemedi. 1-1 devam eden karşılaşmada Danimarka’nın 61. dakikada 10 kişi kalması, oyunun gidişatını değiştirdi. Bu avantajı 78’de değerlendiren İskoçya yeniden öne geçti; ancak yalnızca dört dakika sonra Danimarka pes etmeyip 2-2’yi yakaladı.

Uzatmalarda tempo daha da yükseldi. 90+3’te üçüncü golünü bulan İskoçya, 90+9’da orta sahadan gelen inanılmaz vuruşla maçı kopardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu unutulmaz zaferle grubu 13 puanla zirvede tamamlayıp 28 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı. 11 puanda kalan Danimarka ise Play-Off’a gitmek zorunda kaldı.

Geceye damga vuran o olağanüstü orta saha golünün sahibi Kenny McLean, karşılaşmanın ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.