İskoçya Orta Sahadan Atılan Golle 28 Yıl Sonra Dünya Kupasında Sahne Alacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 19:00

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda İskoçya ile Danimarka liderlik için nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıyı önde tamamlayan İskoçya, ikinci yarının başında kalesinde gördüğü golle skora denge gelmesini engelleyemedi. 1-1 devam eden karşılaşmada Danimarka’nın 61. dakikada 10 kişi kalması, oyunun gidişatını değiştirdi. Bu avantajı 78’de değerlendiren İskoçya yeniden öne geçti; ancak yalnızca dört dakika sonra Danimarka pes etmeyip 2-2’yi yakaladı.

Uzatmalarda tempo daha da yükseldi. 90+3’te üçüncü golünü bulan İskoçya, 90+9’da orta sahadan gelen inanılmaz vuruşla maçı kopardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu unutulmaz zaferle grubu 13 puanla zirvede tamamlayıp 28 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı. 11 puanda kalan Danimarka ise Play-Off’a gitmek zorunda kaldı.

Geceye damga vuran o olağanüstü orta saha golünün sahibi Kenny McLean, karşılaşmanın ve gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Tribünden de çekilen gol İskoç taraftarları sevince boğdu.

Kenny McLean adeta bir kahraman oldu.

Sahada takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşayan İskoç futbolcu taraftarlarını da sevince boğdu. Adeta bir halk kahramanına dönüşen milli oyuncu İskoçya'da gündemdeki isim haline geldi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
