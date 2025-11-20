Dursun Özbek, Kendisine "Uyanıklık Yapıyor" Diyen Gazeteci Ahmet Selim Kul'a Canlı Yayında Sert Çıktı
Dursun Özbek, HT Spor’da Ahmet Selim Kul’un daha önce kendisiyle ilgili yorumlarına sert tepki gösterdi. Kul’un “uyanıklık yapılıyor” sözlerine karşı çıkan Özbek, “Ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiye vereyim: Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle sen yapıyorsun. Ben oyuncumun arkasında dururum, cezası varsa çeker ama söylediğimi yanlış anlamışsın” dedi.
Sözlerin ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarları Özbek’e destek verdi.
Dursun Özbek'in sert ifadeleri sosyal medyada da konuşuldu:
Dursun Özbek ve Ahmet Selim Kul arasında diyalog yayında bir süre devam etti.
