Dursun Özbek, Kendisine "Uyanıklık Yapıyor" Diyen Gazeteci Ahmet Selim Kul'a Canlı Yayında Sert Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 22:27

Dursun Özbek, HT Spor’da Ahmet Selim Kul’un daha önce kendisiyle ilgili yorumlarına sert tepki gösterdi. Kul’un “uyanıklık yapılıyor” sözlerine karşı çıkan Özbek, “Ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiye vereyim: Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle sen yapıyorsun. Ben oyuncumun arkasında dururum, cezası varsa çeker ama söylediğimi yanlış anlamışsın” dedi. 

Sözlerin ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarları Özbek’e destek verdi.

Dursun Özbek'in sert ifadeleri sosyal medyada da konuşuldu:

Dursun Özbek ve Ahmet Selim Kul arasında diyalog yayında bir süre devam etti.

Dursun Özbek katıldığı HT Spor ekranlarında sunucu Ahmet Selim Kul'a hitaben sert ifadeler kullandı. Daha önceki bir açıklamaya hitaben konuşan Özbek, deneyimli gazeteciye şunları söyledi:

'12 Kasım'da bir yorum yaptın sen... Buradaki programında. Ve orada da aynen şunları söyledin. Bana hitaben diyorsun ki; 'Uyanıklık yapılıyor'. 'Kulüpçülük anlamında. Eren 4 yıl 10 ay oynamış, bu operasyon 2 ay sonra yapılsaydı Eren'in adı çıkmayacakmış. Bu nasıl...' falan. Şimdi sevgili Ahmet bak, ben senin abin, baban yaşındayım. Sana bir tavsiyede bulunacağım. Kulüpçülüğün daniskasını sen bu ifadenle yapıyorsun. Kulüpçülüğün daniskasını bu ifadeyle yapıyorsun. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak elbette ki oyuncumun arkasında duracağım. Cezası varsa cezasını çekecek. Ama benim orada ifade etmek istediğim şeyi tam anlamadın herhalde. Onun için efendim '5 yıl olsa ne olur, 6 yıl olsa ne olur' gibi bir ifadede bulunuyorsun. Bu son derece yanlış...'

Özbek, 'Habertürk gibi bir kanalda, 'Uyanıklık yapıyor, kulüpçülük yapıyor' diye konuşamazsın! Benzer şeyleri başka yerlerde de yaptın!' dedikten sonra Kul da 'Başkanım size bazı şeyler yanlış aksettiriliyor' ifadelerini kullandı.

