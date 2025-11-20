Dursun Özbek, Victor Osimhen'in Sakatlığı Hakkında Son Durumu Paylaştı

HT Spor’a konuşan Özbek, milli takımda maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen’in durumu hakkında bilgi verdi.

Osimhen’in sağlık kontrollerinin tamamlandığını ifade eden Özbek, 'Oyuncumuz küçük bir sakatlık yaşadı ve ikinci devrede oyundan çıkmak zorunda kaldı. MR ve diğer tetkikler yapıldı. Tahminen iki haftalık bir nekahat dönemi olacak' dedi.

Özbek, Süper Lig’deki kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde kulüp doktorlarının yoğun mesai harcadığını belirterek, 'Bütün çabamız Osimhen’in Fenerbahçe maçına yetişmesi yönünde. Doktorlarımız bu hedef doğrultusunda titizlikle çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün takıma uyumu ve aidiyetine değinen Özbek, 'Osimhen’in Galatasaray’daki aidiyeti, ilk yıldan itibaren gösterdiği tavır bizim için çok değerli. Saha içinde ve dışında tam bir Galatasaraylı gibi davranması kulübümüz adına büyük bir şans' dedi.

Kaynak - HT Spor