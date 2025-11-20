onedio
Dursun Özbek, Victor Osimhen'in Sakatlığı Hakkında Son Durumu Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.11.2025 - 21:54

HT Spor’a konuşan Özbek, milli takımda maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen’in durumu hakkında bilgi verdi.

Osimhen’in sağlık kontrollerinin tamamlandığını ifade eden Özbek, 'Oyuncumuz küçük bir sakatlık yaşadı ve ikinci devrede oyundan çıkmak zorunda kaldı. MR ve diğer tetkikler yapıldı. Tahminen iki haftalık bir nekahat dönemi olacak' dedi.

Özbek, Süper Lig’deki kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde kulüp doktorlarının yoğun mesai harcadığını belirterek, 'Bütün çabamız Osimhen’in Fenerbahçe maçına yetişmesi yönünde. Doktorlarımız bu hedef doğrultusunda titizlikle çalışıyor' ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcünün takıma uyumu ve aidiyetine değinen Özbek, 'Osimhen’in Galatasaray’daki aidiyeti, ilk yıldan itibaren gösterdiği tavır bizim için çok değerli. Saha içinde ve dışında tam bir Galatasaraylı gibi davranması kulübümüz adına büyük bir şans' dedi.

Kaynak - HT Spor

Dursun Özbek, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı:

Milli takımda ikinci sakatlık...

Bir önceki milli arada da sakatlanan ve bir süre formasına uzak kalan Osimhen, bu hafta da milli takımda sakatlandı. Nijerya'nın elendiği maçı tamamlayamayan Osimhen, Galatasaray sağlık ekibi tarafından Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
