NBA'deki Milli Gururumuz Alperen Şengün İstatistikleriyle İlk 10'a Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
21.11.2025 - 19:55

Rockets’ın şampiyonluk yolundaki önemli silahlarından Alperen, her sezon form grafiğini yükselterek beklentilere yanıt veriyor. 2021-22 çaylak sezonunda 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,6 asist ortalamaları yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon geride kalan 13 maçta 23,4 sayı, 10,4 ribaunt ve 7,4 asist ortalamalarıyla büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

Yaza damgasını vurdu, NBA'de kesintisiz devam ediyor.

Milli Takımımızın gururu Alperen Şengün, NBA’de adından söz ettiriyor. Houston Rockets ile geçen 5 yıl içinde istatistiklerini her sezon yukarı taşıyan 23 yaşındaki pivot, çaylak sezonunda (2021-22) 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,6 asist ortalamaları yakalarken, bu sezon 13 maçta 23,4 sayı, 10,4 ribaunt ve 7,4 asist ortalamalarına ulaştı.

A Milli Takım’ın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan Alperen, çok yönlü oyununu NBA’e de taşıyarak Rockets’ın şampiyonluk hedefinde kilit bir isim oldu.

Kevin Durant ile bambaşka bir performans sergiliyor.

Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve bu yaz 90 milyon dolarlık 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki Kevin Durant ile “çok iyi bir uyum” yakalayan Alperen Şengün, asist ortalamasını 2,6’dan 7,4’e çıkararak takımına büyük katkı sağladı.

Milli oyuncu, Rockets’ta ribaunt ve asist ortalaması en yüksek isim olurken, sayı ortalamasında ise Kevin Durant’in (25,5) hemen arkasında yer alıyor.

Ribauntlarda 8.sırada...

NBA’de bu sezon maç başına 10,4 ribaunt ortalaması yakalayan Alperen Şengün, ligde ilk 10 oyuncu arasında yer alıyor. Zirvede Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic 13,2 ortalamayla bulunurken, Alperen’in önünde Victor Wembanyama (12,9), Karl-Anthony Towns (12,8), Jalen Duren (11,9), Ivica Zubac (11,3), Isaiah Hartenstein (11) ve Giannis Antetokounmpo (10,8) bulunuyor.

Milli oyuncu, NBA’de sayı ortalamasında 23., asist ortalamasında ise 11. sırada yer alıyor. Sayı ortalamasında Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic 34,6 ile zirvede, asist ortalamasında ise Nikola Jokic 11,1 ile lider konumda.

