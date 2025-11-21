NBA'deki Milli Gururumuz Alperen Şengün İstatistikleriyle İlk 10'a Girdi

Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen ve bu yaz 90 milyon dolarlık 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki Kevin Durant ile “çok iyi bir uyum” yakalayan Alperen Şengün, asist ortalamasını 2,6’dan 7,4’e çıkararak takımına büyük katkı sağladı.

Milli oyuncu, Rockets’ta ribaunt ve asist ortalaması en yüksek isim olurken, sayı ortalamasında ise Kevin Durant’in (25,5) hemen arkasında yer alıyor.