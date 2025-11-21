NBA'deki Milli Gururumuz Alperen Şengün İstatistikleriyle İlk 10'a Girdi
Rockets’ın şampiyonluk yolundaki önemli silahlarından Alperen, her sezon form grafiğini yükselterek beklentilere yanıt veriyor. 2021-22 çaylak sezonunda 9,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,6 asist ortalamaları yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon geride kalan 13 maçta 23,4 sayı, 10,4 ribaunt ve 7,4 asist ortalamalarıyla büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.
Yaza damgasını vurdu, NBA'de kesintisiz devam ediyor.
Kevin Durant ile bambaşka bir performans sergiliyor.
Ribauntlarda 8.sırada...
