Milli Takımımız Dünya Kupası'na Katılması Halinde Gayriresmi Dünya Şampiyonu Olacak
Gayriresmi Futbol Dünya Şampiyonası (UFWC), dünyadaki en iyi ulusal futbol takımını belirlemek için profesyonel bokstaki nakavt sistemi benzeri bir yöntem kullanıyor. 2002 yılında Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation’a (RSSSF) katkıda bulunanlar tarafından sistem resmileştirildi ve 2003’te İngiliz gazeteci Paul Brown tarafından FourFourTwo dergisinde tanıtıldı. Brown, UFWC’nin ilerleyişini takip eden bir de web sitesi de kurdu.
Şu anda şampiyonluk, 8 Eylül 2025’te İsveç’i yenerek unvanı kazanan Kosova’nın elinde bulunuyor.
Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu fikri nasıl ortaya çıktı?
Sierra Leone'ye kadar giden unvan şu anda Kosova'nın ellerinde.
Türkiye de Gayriresmi Dünya Şampiyonu olabilir.
