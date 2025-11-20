Milli Takımımız Dünya Kupası'na Katılması Halinde Gayriresmi Dünya Şampiyonu Olacak

Bu fikir, ilk olarak bazı İskoçya taraftarları ve medyanın bazı kesimleri tarafından, 15 Nisan 1967’de İngiltere’yi (1966 Dünya Kupası’nı kazanmış olan) Britanya Ev Şampiyonası maçında yenmeleri üzerine şaka yollu olarak ortaya atıldı. Bu maç İngiltere’nin FIFA Dünya Kupası zaferinden sonraki ilk mağlubiyetiydi ve İskoçya’nın “Gayriresmi Dünya Şampiyonu” olduğu ileri sürüldü.

2002 yılında futbol istatistikçileri James Allnutt, Paul Crankshaw, Jostein Nygård ve Roberto Di Maggio, UFWC’nin kurallarını belirledi, tarihçesini çıkardı ve bunu Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) web sitesinde yayınladı. Ertesi yıl, serbest gazeteci Paul Brown, UFWC hakkında FourFourTwo futbol dergisinde bir makale yazdı. 2011’de Brown konuyla ilgili bir kitap da yayımladı. Brown ayrıca şampiyonanın ilerleyişini takip eden bir web sitesi oluşturdu.

UFWC, FIFA tarafından onaylanmamış olup resmi herhangi bir desteğe sahip değil fakat futbol severler yine de bu listeyi ve istatistikleri takip etmeyi seviyor.

Kısaca toparlamak gerekirse; İskoçya, İngiltere'yi yendi, bu unvanı aldı. Bundan sonra İskoçya'yı yenen ilk takım bu unvanın yeni sahibi oldu. Bu zincirleme sonuçlar şampiyonluğu Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'da dolaştırdı durdu.