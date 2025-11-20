onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takımımız Dünya Kupası'na Katılması Halinde Gayriresmi Dünya Şampiyonu Olacak

Milli Takımımız Dünya Kupası'na Katılması Halinde Gayriresmi Dünya Şampiyonu Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.11.2025 - 00:41

Gayriresmi Futbol Dünya Şampiyonası (UFWC), dünyadaki en iyi ulusal futbol takımını belirlemek için profesyonel bokstaki nakavt sistemi benzeri bir yöntem kullanıyor. 2002 yılında Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation’a (RSSSF) katkıda bulunanlar tarafından sistem resmileştirildi ve 2003’te İngiliz gazeteci Paul Brown tarafından FourFourTwo dergisinde tanıtıldı. Brown, UFWC’nin ilerleyişini takip eden bir de web sitesi de kurdu.

Şu anda şampiyonluk, 8 Eylül 2025’te İsveç’i yenerek unvanı kazanan Kosova’nın elinde bulunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu fikri nasıl ortaya çıktı?

Gayriresmi Dünya Şampiyonluğu fikri nasıl ortaya çıktı?

Bu fikir, ilk olarak bazı İskoçya taraftarları ve medyanın bazı kesimleri tarafından, 15 Nisan 1967’de İngiltere’yi (1966 Dünya Kupası’nı kazanmış olan) Britanya Ev Şampiyonası maçında yenmeleri üzerine şaka yollu olarak ortaya atıldı. Bu maç İngiltere’nin FIFA Dünya Kupası zaferinden sonraki ilk mağlubiyetiydi ve İskoçya’nın “Gayriresmi Dünya Şampiyonu” olduğu ileri sürüldü.

2002 yılında futbol istatistikçileri James Allnutt, Paul Crankshaw, Jostein Nygård ve Roberto Di Maggio, UFWC’nin kurallarını belirledi, tarihçesini çıkardı ve bunu Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) web sitesinde yayınladı. Ertesi yıl, serbest gazeteci Paul Brown, UFWC hakkında FourFourTwo futbol dergisinde bir makale yazdı. 2011’de Brown konuyla ilgili bir kitap da yayımladı. Brown ayrıca şampiyonanın ilerleyişini takip eden bir web sitesi oluşturdu.

UFWC, FIFA tarafından onaylanmamış olup resmi herhangi bir desteğe sahip değil fakat futbol severler yine de bu listeyi ve istatistikleri takip etmeyi seviyor. 

Kısaca toparlamak gerekirse; İskoçya, İngiltere'yi yendi, bu unvanı aldı. Bundan sonra İskoçya'yı yenen ilk takım bu unvanın yeni sahibi oldu. Bu zincirleme sonuçlar şampiyonluğu Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa'da dolaştırdı durdu.

Sierra Leone'ye kadar giden unvan şu anda Kosova'nın ellerinde.

Sierra Leone'ye kadar giden unvan şu anda Kosova'nın ellerinde.

5 Ekim 2024’te, o dönemde dünya sıralamasında 125. sırada bulunan Sierra Leone, Fildişi Sahili’ni 2–0 yenerek tarihteki en düşük sıralamalı Gayriresmi Dünya Şampiyonu oldu. 27 Ekim’de Sierra Leone, 149. sıradaki Liberya’ya yenildi ve Liberya unvanı eline geçirdi; bu, tarihte unvanı elinde bulunduran en düşük sıralamalı takım oldu. Liberya, AFCON eleme maçları boyunca unvanı korudu ve Cezayir’e 5–1 yenilerek kaybetti. Cezayir unvanı yedi ay boyunca elinde tuttu, ardından bir hazırlık maçında İsveç’e yenilerek unvanı kaybetti.

İsveç ise 8 Eylül 2025'te Kosova'ya kaybederek bu unvanı kaybetti ve unvanın aktif olarak sahibi Kosova!

Türkiye de Gayriresmi Dünya Şampiyonu olabilir.

Türkiye de Gayriresmi Dünya Şampiyonu olabilir.

Bunun için ilk şart Dünya Kupası'na katılmak... 

Kosova, Slovakya'ya yenilirse yeni şampiyon Slovakya olur. Finalde Slovakya'yı geçmemiz halinde unvan bir kez daha el değiştirir ve yeni şampiyon Türkiye olur. 

Diğer ihtimalde Kosova, Slovakya'yı eleyerek rakibimiz olursa Kosova'yı yenerek kupaya katıldığımız için unvan bir kez daha bize geçer. 

Kısacası, Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde yeni Gayriresmi Dünya Şampiyonu biziz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın