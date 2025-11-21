onedio
La Liga Başkanı Yüksek Fiyatları Eleştirenlere "Kuzey Kore'de Yaşayın" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.11.2025 - 17:22

LaLiga’nın başkanı Javier Tebas’ın özellikle Real Madrid başta olmak üzere birçok kulüple arasının uzun süredir gergin olduğu biliniyor. Çoğu zaman sıra dışı çıkışlarıyla gündeme gelen Tebas, sezon başında Villarreal ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmanın ABD’de yapılacağını duyurarak büyük bir tartışmanın kapısını aralamıştı. Real Madrid, bu planın Villarreal’in ev sahibi olma avantajını ortadan kaldırıp Barcelona’yı kayıracağını savunmuş; ligdeki diğer kulüpler ve oyuncular da karara sert tepki göstermişti. Tepkilerin büyümesi üzerine Tebas geri adım atmak zorunda kalmış ve LaLiga’yı “yeni pazarlara açma” projesi şimdilik beklemeye alınmıştı.

Ancak Tebas açıklamalarıyla da hedef olmayı sürdürüyor. Arjantin'de 'kaçak yayın' üzerine konuşan Tebas ilginç örnekler verdi.

Kaçak yayınla ilgili Hz. Musa'ya emir gelmiş.

Kaçak yayınla ilgili Hz. Musa'ya emir gelmiş.

Arjantin’de korsan yayıncılık üzerine konuşan Javier Tebas, “Korsanlık hırsızlıktır; bu, Musa’ya gelen emirlerde bile açıkça yer alır.” diyerek sert bir çıkış yaptı. LaLiga başkanı, korsan tüketimin futbola doğrudan zarar verdiğini vurgulayarak, “Eğer korsan yayın tamamen ortadan kalkarsa futbola erişim çok daha uygun fiyatlı hale gelir.” sözleriyle de futbol ekonomisinin ucuzlamasının ancak yasa dışı yayınların azalmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Fahiş fiyatların düşmesini isteyen taraftarlara Kuzey Kore'yi adres gösterdi.

Fahiş fiyatların düşmesini isteyen taraftarlara Kuzey Kore'yi adres gösterdi.

Maç biletlerinin fiyatlarına dair dikkat çeken bir değerlendirme yapan Tebas, “Eğer her şeyin bedava olduğu bir dünya istiyorsak, o zaman belki de Kuzey Kore ya da benzeri bir yerde yaşamamız gerekir.” diyerek uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir çıkışta bulundu.

