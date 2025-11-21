La Liga Başkanı Yüksek Fiyatları Eleştirenlere "Kuzey Kore'de Yaşayın" Dedi

LaLiga’nın başkanı Javier Tebas’ın özellikle Real Madrid başta olmak üzere birçok kulüple arasının uzun süredir gergin olduğu biliniyor. Çoğu zaman sıra dışı çıkışlarıyla gündeme gelen Tebas, sezon başında Villarreal ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmanın ABD’de yapılacağını duyurarak büyük bir tartışmanın kapısını aralamıştı. Real Madrid, bu planın Villarreal’in ev sahibi olma avantajını ortadan kaldırıp Barcelona’yı kayıracağını savunmuş; ligdeki diğer kulüpler ve oyuncular da karara sert tepki göstermişti. Tepkilerin büyümesi üzerine Tebas geri adım atmak zorunda kalmış ve LaLiga’yı “yeni pazarlara açma” projesi şimdilik beklemeye alınmıştı.

Ancak Tebas açıklamalarıyla da hedef olmayı sürdürüyor. Arjantin'de 'kaçak yayın' üzerine konuşan Tebas ilginç örnekler verdi.