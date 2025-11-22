onedio
Tarihi Zeki Paşa Yalısı Satışa Çıktı: Değerine 2-6 Milyar Lira Arasında Fiyat Biçiliyor

Hakan Karakoca
22.11.2025 - 18:42

İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Zeki Paşa Yalısı, 130 yılı aşkın geçmişiyle yeniden satışa sunuldu. Türkiye’nin en değerli gayrimenkulleri arasında yer alan yalı, konumu ve mimarisiyle lüks konut piyasasında öne çıkıyor.

Sarıyer Rumelihisarı’nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hemen yanında bulunan tarihi yapı; geniş bahçesi, panoramik Boğaz manzarası ve şatoyu andıran mimarisiyle dikkat çekiyor. T24’te yer alan habere göre, aile tarafından satışa çıkarılan yalının görüşmeleri özel bir emlak şirketi aracılığıyla yürütülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Drone görüntülerinde yalının taş cepheli mimarisi, geniş çatı yapısı ve Boğaz’ı çerçeveleyen manzarası öne çıkıyor. Alexandre Vallaury tarafından Tophane Müşiri Zeki Paşa için tasarlanan yalı, Barok etkileriyle çevresindeki yapılardan ayrılıyor. Beş katlı yapı 23 oda, 5 salon ve 8 banyodan oluşuyor.

Her katta altışar oda bulunurken, bunlardan beşi doğrudan Boğaz’a bakıyor. Kat yükseklikleri 3 ile 4,5 metre arasında değişiyor ve yapıda geniş salonlar, mutfaklar ile servis alanları yer alıyor. Yalının hem bahçeden hem denizden girişe açık olması, klasik Boğaz yalısı kimliğini güçlendiriyor.

Boğaz’daki benzer nitelikteki yalılara 2 ila 6 milyar TL arasında fiyat biçildiğini belirten uzmanlar, Zeki Paşa Yalısı’nın değerini net olarak saptamanın zor olduğunu vurguluyor. Yıllardır prestij sembolü olarak görülen yapı, “Türkiye’nin en değerli taşınmazlarından biri” olarak değerlendiriliyor.

Mülkün bugün Trabzonlu bir aileye ait olduğu ve bilinen mirasçılardan birinin Meliha Baştımar olduğu belirtiliyor. Tarihi dokusu, mimari ihtişamı ve Boğaz’a hâkim konumuyla öne çıkan Zeki Paşa Yalısı, yeni sahibini bekliyor.

