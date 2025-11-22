Tarihi Zeki Paşa Yalısı Satışa Çıktı: Değerine 2-6 Milyar Lira Arasında Fiyat Biçiliyor

Boğaz’daki benzer nitelikteki yalılara 2 ila 6 milyar TL arasında fiyat biçildiğini belirten uzmanlar, Zeki Paşa Yalısı’nın değerini net olarak saptamanın zor olduğunu vurguluyor. Yıllardır prestij sembolü olarak görülen yapı, “Türkiye’nin en değerli taşınmazlarından biri” olarak değerlendiriliyor.

Mülkün bugün Trabzonlu bir aileye ait olduğu ve bilinen mirasçılardan birinin Meliha Baştımar olduğu belirtiliyor. Tarihi dokusu, mimari ihtişamı ve Boğaz’a hâkim konumuyla öne çıkan Zeki Paşa Yalısı, yeni sahibini bekliyor.