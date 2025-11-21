Yasadışı Bahis Soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan Hakkında Kırmızı Bülten!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el konulduğunu ve her iki isim için de kırmızı bülten çıkartıldığını duyurdu.
Yurtdışı üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen ve firari olan Fedlan Kılıçaslan'la ilgili kırmızı bülten çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Batuhan Karadeniz'le ilgili de karar açıkladı. Batuhan Karadeniz için de "yurtdışıda firari" ifadesi kullanıldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
