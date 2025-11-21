Yasadışı Bahis Soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan Hakkında Kırmızı Bülten!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurtdışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynatması, bahis sitelerini tanıtmak suretiyle şans oyunlarına teşvik etmesi nedeniyle 7258 Sayılı Kanun’a aykırılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklama suçları kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Şüphelinin taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans hesapları ile kripto para varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu; Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylandı. Başsavcılık, soruşturmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.