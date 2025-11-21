onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yasadışı Bahis Soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan Hakkında Kırmızı Bülten!

Yasadışı Bahis Soruşturması: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan Hakkında Kırmızı Bülten!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.11.2025 - 00:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el konulduğunu ve her iki isim için de kırmızı bülten çıkartıldığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurtdışı üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen ve firari olan Fedlan Kılıçaslan'la ilgili kırmızı bülten çıkarıldı.

Yurtdışı üzerinden yasadışı bahis oynattığı tespit edilen ve firari olan Fedlan Kılıçaslan'la ilgili kırmızı bülten çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurtdışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynatması, bahis sitelerini tanıtmak suretiyle şans oyunlarına teşvik etmesi nedeniyle 7258 Sayılı Kanun’a aykırılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklama suçları kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Şüphelinin taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans hesapları ile kripto para varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu; Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylandı. Başsavcılık, soruşturmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Batuhan Karadeniz'le ilgili de karar açıkladı. Batuhan Karadeniz için de "yurtdışıda firari" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Batuhan Karadeniz'le ilgili de karar açıkladı. Batuhan Karadeniz için de "yurtdışıda firari" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurtdışında firari olan Batuhan Karadeniz’in sosyal medya üzerinden yasadışı bahis ve kumarı teşvik edici paylaşımlarda bulunması ve bahis sitesi reklamı yapması nedeniyle 7258 Sayılı Kanun’a aykırılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklama suçları kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Şüphelinin taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans hesapları ile kripto para varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu; Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın