onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
"Kış Ne Zaman Gelecek?" Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

"Kış Ne Zaman Gelecek?" Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

kar yağışı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 22:27

Kasım ayının sonlarına doğru ilerlerken görülen anormal hava sıcaklıkları 'Bu sene kış gelmeyecek' düşüncesini doğurdu. Kış ayları yaklaşıyor ancak; hava sıcaklıkları 20 derece ve üzerinde seyrediyor. Kurak geçen mevsimler su krizine neden olurken barajlar için de tehlike çanları çalmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? Kış ne zaman gelecek? Bu soruların yanıtı bir X paylaşımıyla belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?

Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?
twitter.com

X'te '@hawaeather' isimli hesap, modeller üzerinde Türkiye'ye soğuk havanın ne zaman geleceğini paylaştı. Hesabın paylaşımına göre 5-12 Aralık'ta kışı tam anlamıyla hissedeceğiz. 

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Modellerin, Aralık ayının ilk haftaları için hatırı sayılır bir soğuk ve yağışlı hava dalgası sinyallerini artırmasını bekliyorum. Özellikle 5-12 Aralık dönemi, kışı gerçekten hissedeceğimiz günler olabilir. Sonrasında +Scand seyrinin ağırlıklı olarak devam etmesiyle birlikte Aralık, bolca sistem kovalayacağımız bir ay olacaktır ikinci yarısında kıyılar dahil kar yapabilecek bir sistem gelebilir. Model güncellemeleri için can atacağımız o günler yaklaşıyor.'

24 Kasım Pazartesi günü sıcaklıklar düşecek.

24 Kasım Pazartesi günü sıcaklıklar düşecek.

Uzmanlar 22 Kasım Cumartesi-23 Kasım Pazar günü ülke genelinde güneşli havanın etkili olacağını belirtti. Ancak 24 Kasım Pazartesi gününe dikkat! sıcaklıklar 15-16 dereceye kadar düşecek. Uzman görüşlerine göre Aralık ayında havalar soğuyacak ama beklenen kar yağışı gecikmeli gelecek. Tahminlere göre Ocak-Şubat ve Mart ayının başında kar yağışı görülebilir.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın