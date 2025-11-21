"Kış Ne Zaman Gelecek?" Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

Kasım ayının sonlarına doğru ilerlerken görülen anormal hava sıcaklıkları 'Bu sene kış gelmeyecek' düşüncesini doğurdu. Kış ayları yaklaşıyor ancak; hava sıcaklıkları 20 derece ve üzerinde seyrediyor. Kurak geçen mevsimler su krizine neden olurken barajlar için de tehlike çanları çalmaya başladı. Peki, kar ne zaman yağacak? Kış ne zaman gelecek? Bu soruların yanıtı bir X paylaşımıyla belli oldu.