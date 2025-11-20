Hazırlanın, Montlara Sarılacağız! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘Soğuk Hava’ Açıklaması
Sonbahara veda edip adım adım kış mevsimine geçiş yapıyoruz. Ancak hava sıcaklıkları “Ben daha bitmedim” der gibi… Kasım ayının sonlarına gelmişken 20 dereceyi aşan hava sıcaklıkları kış severleri üzerken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'soğuk hava' uyarısı geldi. Orhan Şen, hafta sonunun sıcak geçeceğini 24 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.
Ülke genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok kentte sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘soğuk hava’ açıklaması.
