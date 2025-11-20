Hazırlanın, Montlara Sarılacağız! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘Soğuk Hava’ Açıklaması

Kasım ayının sonlarına geldik. Kışa giriş yaparken hâlâ yaz mevsimden kalma sıcaklıkları yaşıyoruz. 20 Kasım itibarıyla birçok kentte sıcaklık 20 derece ve üzerinde seyrediyor. 'Havalar ne zaman soğuyacak?', 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı merakla beklenirken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni açıklama yaptı. Orhan Şen'in açıklaması kar yağışını özleyenleri sevindirmeyecek ancak; birazcık üşümek isteyenlere iyi gelecek...