onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hazırlanın, Montlara Sarılacağız! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘Soğuk Hava’ Açıklaması

Hazırlanın, Montlara Sarılacağız! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘Soğuk Hava’ Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 15:04

Sonbahara veda edip adım adım kış mevsimine geçiş yapıyoruz. Ancak hava sıcaklıkları “Ben daha bitmedim” der gibi… Kasım ayının sonlarına gelmişken 20 dereceyi aşan hava sıcaklıkları kış severleri üzerken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'soğuk hava' uyarısı geldi. Orhan Şen, hafta sonunun sıcak geçeceğini 24 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülke genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok kentte sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde seyrediyor.

Ülke genelinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok kentte sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde seyrediyor.

Kasım ayının sonlarına geldik. Kışa giriş yaparken hâlâ yaz mevsimden kalma sıcaklıkları yaşıyoruz. 20 Kasım itibarıyla birçok kentte sıcaklık 20 derece ve üzerinde seyrediyor. 'Havalar ne zaman soğuyacak?', 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı merakla beklenirken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni açıklama yaptı. Orhan Şen'in açıklaması kar yağışını özleyenleri sevindirmeyecek ancak; birazcık üşümek isteyenlere iyi gelecek...

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘soğuk hava’ açıklaması.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den ‘soğuk hava’ açıklaması.
twitter.com

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava uyarısı yaptı. Hafta sonu hava sıcaklıklarının 6 derece düşeceğini söyleyen Şen, 'Hafta sonu güneşli ve nispeten sıcak hava var ülkede. Ortalamanın 5-6 derece üzerinde. Yürüyüş için mükemmel hava değerlendirin. İstanbul 21 derece, Antalya 28 derece.

Pazartesiden itibaren 5-6 derece soğuyor. İstanbul 16 dereceye iner. Yağış da geliyor. 

Önümüzdeki hafta sonu soğuma biraz daha devam edecek. Uludağ'a kar bırakabilir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın