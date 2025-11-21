21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 18 Derece Birden Düşecek! İstanbul’da Kar Yağacak mı?

Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki değişken yapıyı yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen soğukların 7-10 gün erken geldiğini hatırlatarak bunun üst seviye rüzgarları, jet akımı dalgalanmalarını ve hızlı basınç değişimlerini işaret ettiğini belirtiyor.

Özdemir’e göre bu yıl atmosfer daha hassas ve daha hızlı tepki veriyor. Kuzeyden gelen soğuk ataklar sıklaşırken sıcak-soğuk geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu düzensiz yapının yaklaşan kış için de belirleyici olacağını öngörüyor.

Bu hafta boyunca İstanbul lodosun etkisi altında. Gündüz sıcaklıkları 20-23 derece arasında ölçülüyor. Meteoroloji’nin kısa vadeli tahminlerine göre asıl değişim 24 Kasım’dan sonra başlayacak. Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların birkaç gün içinde 18 dereceye yakın düşeceğini belirtiyor. 24 Kasım itibarıyla gündüz değerlerinin 18 derece seviyesine çekilmesi, 27-28 Kasım’da ise 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının da 8 dereceye yaklaşmasıyla kentte belirgin bir üşüme etkisi görülecek.