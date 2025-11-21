onedio
21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 18 Derece Birden Düşecek! İstanbul'da Kar Yağacak mı?

21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 18 Derece Birden Düşecek! İstanbul’da Kar Yağacak mı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2025 - 08:15

Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 24 Kasım'dan itibaren sıcaklıklarda büyük düşüş yaşanacak. Hafta boyunca lodos etkisinde kalan İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 20–23 derece arasında ölçülüyor. Asıl değişim ise 24 Kasım’dan sonra başlayacak. La Nina senaryoları da kışın değişken ve sert geçebileceğine işaret ediyor. İşte 21 Kasım Cuma İstanbul hava durumu ve ülke genelinde beklenen La Nina etkisi…

Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu Nasıl?

Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? 21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu Nasıl?

Bugün İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava durumu hakim. Şehir genelinde yağmur yağışı beklenmezken hafta sonunda hava sıcaklığı yeniden 20’li derecelere yükselecek. Hafta boyunca lodos etkisinde kalan İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 20–23 derece arasında ölçülüyor. Asıl değişim ise 24 Kasım’dan sonra başlayacak:

24 Kasım: Gündüz 18°C

27–28 Kasım: Gündüz 13°C

Gece sıcaklığı: 8°C’ye kadar düşecek

Kentte belirgin üşüme etkisi bekleniyor. 27–28 Kasım’da yağışlar güçlenecek!

Uzmanlar, 24 Kasım’dan sonra sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacağını ifade ediyor.

Uzmanlar, 24 Kasım’dan sonra sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacağını ifade ediyor.

Son haftalarda yüksek kesimlerde erken görülen kar yağışları, atmosferdeki değişken yapıyı yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım sonunda beklenen soğukların 7-10 gün erken geldiğini hatırlatarak bunun üst seviye rüzgarları, jet akımı dalgalanmalarını ve hızlı basınç değişimlerini işaret ettiğini belirtiyor.

Özdemir’e göre bu yıl atmosfer daha hassas ve daha hızlı tepki veriyor. Kuzeyden gelen soğuk ataklar sıklaşırken sıcak-soğuk geçişleri birkaç gün içinde sert dalgalanmalarla yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu düzensiz yapının yaklaşan kış için de belirleyici olacağını öngörüyor.

Bu hafta boyunca İstanbul lodosun etkisi altında. Gündüz sıcaklıkları 20-23 derece arasında ölçülüyor. Meteoroloji’nin kısa vadeli tahminlerine göre asıl değişim 24 Kasım’dan sonra başlayacak. Özdemir, İstanbul’da sıcaklıkların birkaç gün içinde 18 dereceye yakın düşeceğini belirtiyor. 24 Kasım itibarıyla gündüz değerlerinin 18 derece seviyesine çekilmesi, 27-28 Kasım’da ise 13 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının da 8 dereceye yaklaşmasıyla kentte belirgin bir üşüme etkisi görülecek.

La Nina etkisiyle kış senaryoları:

La Nina etkisiyle kış senaryoları:

Ekol TV'de yer alan habere göre; Eylül ayından itibaren Pasifik’te orta şiddette La Nina sinyalleri izleniyor. Uluslararası iklim merkezleri, bu kış Türkiye üzerinde doğrudan değil ancak dolaylı etkilerin hissedilebileceğini değerlendiriyor. Dr. Özdemir, aralık ayında İstanbul için kuvvetli kar olasılığının düşük olduğunu, asıl kar senaryosunun ocak ve şubat aylarında gündeme geleceğini vurguluyor. İstanbul’un kıyı kesimlerinde sıcaklık profili nedeniyle kalıcı kar örtüsünün yine zor göründüğü belirtiliyor.

