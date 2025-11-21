21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 18 Derece Birden Düşecek! İstanbul’da Kar Yağacak mı?
Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 24 Kasım'dan itibaren sıcaklıklarda büyük düşüş yaşanacak. Hafta boyunca lodos etkisinde kalan İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 20–23 derece arasında ölçülüyor. Asıl değişim ise 24 Kasım’dan sonra başlayacak. La Nina senaryoları da kışın değişken ve sert geçebileceğine işaret ediyor. İşte 21 Kasım Cuma İstanbul hava durumu ve ülke genelinde beklenen La Nina etkisi…
Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? 21 Kasım Cuma İstanbul Hava Durumu Nasıl?
Uzmanlar, 24 Kasım’dan sonra sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşanacağını ifade ediyor.
La Nina etkisiyle kış senaryoları:
