İstanbul’un Çete Haritası: İstanbul’un Hangi İlçesinde Hangi Çeteler Var?

Ali Can YAYCILI
20.11.2025 - 18:19

İstanbul’un göbeğinde 'güven' yerini 'korkuya' bıraktı. CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, TBMM kürsüsünden İstanbul’un 'Çete Haritası'nı göstererek ilçe ilçe faaliyet gösteren suç örgütlerini ifşa etti. 

İşte mahalle mahalle o karanlık liste...

İstanbul, Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yaparken, sokaklardaki güvenlik endişesi her geçen gün artıyor. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, hazırladığı 'Çete Haritası' ile megakentin nasıl bir suç mahalline dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Rızvanoğlu, elindeki haritayı milletvekillerine göstererek İstanbul'daki durumun vahametini şu sözlerle özetledi: 'İstanbul suç mahalli oldu. Artık güven değil; korku, cezasızlık ve suç var.'

İlçe ilçe İstanbul’un çete haritası!

Meclis gündemine taşınan haritaya göre, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinde farklı suç örgütleri alan hakimiyeti kurmuş durumda. Özellikle Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk dikkat çekiyor.

Rızvanoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, ilçelere korku salan o gruplar şöyle sıralanıyor:

Bağcılar: Bölgede 'Çirkinler' ve 'Ay' grupları faaliyet gösteriyor.

Yenibosna: İsimlerini çizgi romandan alan 'Daltonlar' çetesi bu bölgede aktif.

Bahçelievler: Yine bir çizgi roman referansı olan 'Redkitler' çetesi bu ilçede yapılanmış durumda.

Şirinevler: Bölge 'Casperlar' olarak bilinen grubun etkisi altında.

Sultangazi: Bu ilçede 'Arap Emrah' ve 'Volkan Rençber' grupları öne çıkıyor.

Kağıthane: 'Gündoğmuş' ve 'Anucurlar' çeteleri burada.

Beyoğlu: Bu ilçede ise 'Barış Boyun' ismi haritada yer alıyor.

