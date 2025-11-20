onedio
Diyetin İlk Gününden Tuşlu Telefona Geçenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Diyetin İlk Gününden Tuşlu Telefona Geçenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
20.11.2025 - 17:37

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Perşembe günü nelere gülündü?

Başlayalım!

twitter.com

Hoş bir sürpriz...

twitter.com

Şöyle çevren olacak.

twitter.com

🤔

twitter.com

Hiç bunu düşünmedik.

twitter.com
Paylaşmayın dendi ama?

twitter.com

Klonlanmış olabilir mi?

twitter.com

Görsel hafızalar akmış yine.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
