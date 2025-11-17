onedio
Zırha Benzetilen Nişan Kıyafeti Twitter Ahalisinin Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 09:47

Her sosyal mecranın kendine göre bir dinamiği var. Instagram'da çok beğenilen bir şey başka bir platforma beğenilmiyor veya Facebook'ta beğeni rekoru alacak bir gönderi başka bir platformda mizah malzemesi oluyor. X de bu konuda böyle. İnsanlar mutlu anlarını paylaşmak isteseler de gelen yorumlar gönderiyi çok farklı yerlere çekebiliyor. Bir X kullanıcısı da nişanlandığını bir fotoğrafla duyurdu. Ancak iddialı nişan kıyafeti her şeyin önüne geçti.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Ancak tebrikten çok mizah gördük...

twitter.com

Tarihi benzetmeler de geldi.

twitter.com

Görsel bazı oynamalar da...

twitter.com

Bazı benzetmeler abartılı oldu.

twitter.com
Ama genelde tarihi referanslar çoğunluktaydı.

twitter.com

Jibaro diyen bile çıktı.

twitter.com

Biraz daha gerilere gidelim.

twitter.com

Evlilik yolu da bir bakıma savaş alanı.

twitter.com

O zırhla normal.

twitter.com
Tepkiler böyleydi...

twitter.com

