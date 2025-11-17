Zırha Benzetilen Nişan Kıyafeti Twitter Ahalisinin Diline Düştü
Her sosyal mecranın kendine göre bir dinamiği var. Instagram'da çok beğenilen bir şey başka bir platforma beğenilmiyor veya Facebook'ta beğeni rekoru alacak bir gönderi başka bir platformda mizah malzemesi oluyor. X de bu konuda böyle. İnsanlar mutlu anlarını paylaşmak isteseler de gelen yorumlar gönderiyi çok farklı yerlere çekebiliyor. Bir X kullanıcısı da nişanlandığını bir fotoğrafla duyurdu. Ancak iddialı nişan kıyafeti her şeyin önüne geçti.
Paylaşım şöyleydi;
Ancak tebrikten çok mizah gördük...
Tarihi benzetmeler de geldi.
Görsel bazı oynamalar da...
Bazı benzetmeler abartılı oldu.
Ama genelde tarihi referanslar çoğunluktaydı.
Jibaro diyen bile çıktı.
Biraz daha gerilere gidelim.
Evlilik yolu da bir bakıma savaş alanı.
O zırhla normal.
Tepkiler böyleydi...
