Benzetildikleri Ünlüleri Paylaşarak İnsanoğlu Çift Yaratılmış Dedirten Kişiler
İnsan insana benzermiş derler. Tabii durum böyle olunca illa birilerine benzetiliyoruz. Tabii benzetildiğimiz kişiler herkesin tanıdığı ünlü simalarsa bu daha fazla kişi tarafından dikkat çekiyor. X'te de bir kullanıcı kendisini ve benzetildiği ünlüyü paylaştı. 160 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma yerli yabancı ünlülere benzetilen binlerce kişi yorum yağdırdı.
İlk paylaşım şöyleydi;
Max Verstappen benzeri montaj mıdır bilinmez epey ilgi çekti.
Tabii akıma yerli katılımı da epey yoğun oldu.
Yerli olup yabancı ünlülere benzetilen de var.
Tabii illa sanat dünyasından olmak gerekmiyor.
Keanu Reeves benzeri de geldi.
Çizgi ünlü benzerleri de...
Kaç kişinin benzettiği de önemli.
Bazıları burun farkıyla öne geçti.
Başkalarına ihale eden de var.
Tabii aynı cinsiyetten olmak gerekmiyor.
Bu ünlü benzeri değil ünlü muadili olmuş.
Sizce en çok hangisi benziyor?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
