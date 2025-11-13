onedio
Benzetildikleri Ünlüleri Paylaşarak İnsanoğlu Çift Yaratılmış Dedirten Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.11.2025 - 18:05

İnsan insana benzermiş derler. Tabii durum böyle olunca illa birilerine benzetiliyoruz. Tabii benzetildiğimiz kişiler herkesin tanıdığı ünlü simalarsa bu daha fazla kişi tarafından dikkat çekiyor. X'te de bir kullanıcı kendisini ve benzetildiği ünlüyü paylaştı. 160 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşıma yerli yabancı ünlülere benzetilen binlerce kişi yorum yağdırdı.

İlk paylaşım şöyleydi;

Max Verstappen benzeri montaj mıdır bilinmez epey ilgi çekti.

twitter.com

Tabii akıma yerli katılımı da epey yoğun oldu.

twitter.com

Yerli olup yabancı ünlülere benzetilen de var.

twitter.com

Tabii illa sanat dünyasından olmak gerekmiyor.

twitter.com
Keanu Reeves benzeri de geldi.

twitter.com

Çizgi ünlü benzerleri de...

twitter.com

Kaç kişinin benzettiği de önemli.

twitter.com

Bazıları burun farkıyla öne geçti.

twitter.com

Başkalarına ihale eden de var.

twitter.com
Tabii aynı cinsiyetten olmak gerekmiyor.

twitter.com

Bu ünlü benzeri değil ünlü muadili olmuş.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Sizce en çok hangisi benziyor?

twitter.com

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
