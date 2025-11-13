Sosyal Medyada Kafa Karıştıran Aşırı Uzun Cismin Gizemi Çözüldü
Bazı görseller var ki en gelişmiş yapay zeka asistanları bile ne olduğunu bulamıyor, en teknolojik ürünler bile hata veriyor. Bir X kullanıcısı da karşı terastan sarkıtılan bir nesnenin peşine düştü. İlk başta bunu X ahalisine sordu ve pek çok ilginç yanıt aldı. Uzun bir sofra bezi olduğunu söyleyen de oldu hayal gücü sınırlarını zorlayan da... Paylaşımı yapan kişi doğru cevabı Twitter'da bulamayınca üşenmedi ne olduğunu komşusuna sordu ve cevabı öğrendi.
İlk paylaşım şöyleydi;
Ortaya pek çok varsayım ortaya atıldı.
Çünkü bu kadar uzun bir cismin ne olduğu belli ki kafa karıştırıcıydı.
Bazıları mizah sosu da ekledi.
Neyse ki cevaba ulaştık.
