Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Güldüren Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
10.11.2025 - 17:35

Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir görsel hepimizi güldürebiliyor. Elbette mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ama kelime şakalarının tadı da başka. Her türlü mizahın döndüğü X'te arada önümüze pek çok ilk başta soğuk gibi gelse de boşluğumuza geldiğinde güldüren espriler düşüyor. Bakalım son günlerde kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlıyoruz!

twitter.com

Bankla ne derdin olabilir ki?

twitter.com

Bunu beklemiyorduk.

twitter.com

Şaka için dükkan açmak...

twitter.com

Bir de tıp şakası...

twitter.com
Şaka kombosu gelmiş.

twitter.com

Maç döner mi?

twitter.com

Biraz da siyaset.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

