Bulundukları Konumları Paylaşarak Mizah Yapan X Kullanıcıları Viral Oldu

Sosyal medyada çok fazla akıma şahit oluyoruz. Tabii bu akımların bazıları çok fazla dans, konuşma veya yetenek isterken bazı akımlar oldukça basit veya etkili olabiliyor. Bir X kullanıcısı ise Mısır'da bulunduğu konumu paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı konumlarından ekran görüntüsü atan diğer kullanıcılar ise bunu imece usulü bir organizasyona çevirdi. Tabii üst üste konum şakaları viral oldu.