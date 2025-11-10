onedio
Bulundukları Konumları Paylaşarak Mizah Yapan X Kullanıcıları Viral Oldu

Bulundukları Konumları Paylaşarak Mizah Yapan X Kullanıcıları Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
10.11.2025 - 15:03

Sosyal medyada çok fazla akıma şahit oluyoruz. Tabii bu akımların bazıları çok fazla dans, konuşma veya yetenek isterken bazı akımlar oldukça basit veya etkili olabiliyor. Bir X kullanıcısı ise Mısır'da bulunduğu konumu paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı konumlarından ekran görüntüsü atan diğer kullanıcılar ise bunu imece usulü bir organizasyona çevirdi. Tabii üst üste konum şakaları viral oldu.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Denk gelenler de oldu.

twitter.com

İçeride mahsur kalan da...

twitter.com

Aynı kıtadan kişiler de çıktı.

twitter.com

İçeride takılan da...

twitter.com
👇

twitter.com

Herkes bir yerlerde.

twitter.com

Abartmayalım...

twitter.com

Rota daha da uzaklaştı.

twitter.com

Gurbetçiler de selam yolladı.

twitter.com

Yorum Yazın