Bulundukları Konumları Paylaşarak Mizah Yapan X Kullanıcıları Viral Oldu
Sosyal medyada çok fazla akıma şahit oluyoruz. Tabii bu akımların bazıları çok fazla dans, konuşma veya yetenek isterken bazı akımlar oldukça basit veya etkili olabiliyor. Bir X kullanıcısı ise Mısır'da bulunduğu konumu paylaştı. Türkiye'nin ve dünyanın farklı konumlarından ekran görüntüsü atan diğer kullanıcılar ise bunu imece usulü bir organizasyona çevirdi. Tabii üst üste konum şakaları viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denk gelenler de oldu.
İçeride mahsur kalan da...
Aynı kıtadan kişiler de çıktı.
İçeride takılan da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Herkes bir yerlerde.
Abartmayalım...
Rota daha da uzaklaştı.
Gurbetçiler de selam yolladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın