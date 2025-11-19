onedio
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 14:05

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş? Kimler gözlem yeteneğini mizahi bir şekilde yorumlayarak etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Yarısı bitmiş zaten.

twitter.com

Estetik açıdan pek başarılı değil.

twitter.com

Tam çıplak değil anlamında mı?

twitter.com

Bu kadar prodüksiyona gerek yoktu.

twitter.com
Kış hazırlıkları...

twitter.com

Bu daha sade ama?

twitter.com

Tavuğu olduğu gibi kızartmışlar.

twitter.com

Bazı deneyler...

twitter.com

Sulu yemek önemli.

twitter.com
İlginç bir etkinlik

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

