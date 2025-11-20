onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Birce Akalay Polise Yakalandı: Alkollü Araç Kullanan Oyuncu Birce Akalay’ın Ehliyetine El Konuldu

Birce Akalay Polise Yakalandı: Alkollü Araç Kullanan Oyuncu Birce Akalay’ın Ehliyetine El Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.11.2025 - 17:40

İçerik Devam Ediyor

Dizi ve film oyuncusu Birce Akalay, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken yakalandı. TV100’den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; 1.12 promil alkollü çıkan Birce Akalay'ın ehliyetine el konuldu.

Kaynak: https://www.tv100.com/unlu-oyuncu-bir...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler...

Ünlü oyuncu Birce Akalay alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetini kaptırdı.

Ünlü oyuncu Birce Akalay alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetini kaptırdı.

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı. Ünlü oyuncunun promil testi 1.12 çıktı. 41 yaşındaki Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın