"Bomboş Bir Hayat!" Yasemin Ergene'nin Kırk Aşamalı Güzellik Rutini Dile Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2025 - 14:43

Yasemin Özilhan son yıllarda daha çok özel hayatı, lüks yaşamı, spor alışkanlıkları ve bitmeyen bakım rutinleriyle magazin gündeminde yer alıyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra paylaştığı spor videoları, sağlıklı beslenme tabakları ve cilt bakım detaylarıyla sosyal medyada “rutin” içerikleriyle öne çıkan isimlerden biri haline gelen Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Son olarak, “Gerçek sabah rutinim değil tabii ki :) Bugün evren beni sağdan kaldırdı, ben de kıyamadım :)” notuyla bir video paylaşarak soğuk terapi için “Matcha Ice”, maske içinse matcha + bal + su karışımı kullandığını paylaştı.

Güzellik rutinini paylaşan Özilhan şimdilerde influencer kimliğiyle dikkat çekmeye başladı. Özilhan'ın bu paylaşımına kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
