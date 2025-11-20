"Bomboş Bir Hayat!" Yasemin Ergene'nin Kırk Aşamalı Güzellik Rutini Dile Düştü!
Yasemin Özilhan son yıllarda daha çok özel hayatı, lüks yaşamı, spor alışkanlıkları ve bitmeyen bakım rutinleriyle magazin gündeminde yer alıyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra paylaştığı spor videoları, sağlıklı beslenme tabakları ve cilt bakım detaylarıyla sosyal medyada “rutin” içerikleriyle öne çıkan isimlerden biri haline gelen Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Son olarak, “Gerçek sabah rutinim değil tabii ki :) Bugün evren beni sağdan kaldırdı, ben de kıyamadım :)” notuyla bir video paylaşarak soğuk terapi için “Matcha Ice”, maske içinse matcha + bal + su karışımı kullandığını paylaştı.
