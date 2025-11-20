onedio
Hülya Koçyiğit'in Torunu Aslışah Alkoçlar'ın Fitliği ve Belirgin Karın Kasları Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
20.11.2025 - 16:42

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit yıllarca sinemadaki rolleriyle konuşulurken, son yıllarda magazin gündemine çoğu zaman torunu Aslışah Alkoçlar üzerinden yansıyor. Aslışah’ın hem sosyete hayatı hem de sosyal medya paylaşımları, Koçyiğit’in adını sık sık yeniden manşetlere taşıyor. Kendisi son olarak da belirgin karın kaslarıyla gündeme geldi!

İşte o anlar:

Aslışah Alkoçlar, yine fit pozları ve karın kaslarıyla magazin manşetlerine yerleşti.

Doğum sonrası hızla forma girip fit hallerini öne çıkaran kareleriyle ve spor paylaşımlarıyla konuşulan isim karın kaslarıyla sosyal medyayı salladı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
