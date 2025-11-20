Hülya Koçyiğit'in Torunu Aslışah Alkoçlar'ın Fitliği ve Belirgin Karın Kasları Dikkat Çekti!
Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit yıllarca sinemadaki rolleriyle konuşulurken, son yıllarda magazin gündemine çoğu zaman torunu Aslışah Alkoçlar üzerinden yansıyor. Aslışah’ın hem sosyete hayatı hem de sosyal medya paylaşımları, Koçyiğit’in adını sık sık yeniden manşetlere taşıyor. Kendisi son olarak da belirgin karın kaslarıyla gündeme geldi!
Aslışah Alkoçlar, yine fit pozları ve karın kaslarıyla magazin manşetlerine yerleşti.
