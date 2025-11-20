Böcek Ailesinin Ölümünde Şüpheleri Üzerine Çeken Firmaya Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı
Tatil için İstanbul'a gelen gurbetçi ailenin anne, baba ve biri üç diğeri altı yaşındaki çocukları olmak üzere dört kişi vefat etmişti. Şüpheler ilk başta ailenin gün boyu yemek yediği mekanlarda yoğunlaşırken Cinayet Büro Fatih'te kaldıkları otelin ilaçlamasından dolayı zehirlenmiş olabileceklerini de iddialara ekledi. Böcek ailesinin ölümü ile ilgili şüpheleri üstüne çeken ilaçlama firmasının yaptığı tehlikeli işlemi Nevşin Mengü bir uzmana sordu. Ardından firmayla ilgili iki ay önce yapılan bir şikayet ortaya çıktı. Firma kendisini tahtakurusu uzmanı olarak tanıtmış ve kullandıkları maddeyi ticari sır adı altında açıklamamış.
Böcek ailesinin ölümüne yönelik soruşturmada gözler ilaçlama firmasına çevrildi.
Nevşin Mengü bir yoruma bırakılan görseli uzmanına sordu.
Aynı firma hakkında yapılan bir şikayet de firmanın yaptığı ölümcül işlemleri nasıl gizlediğini ortaya çıkardı.
