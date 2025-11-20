onedio
Böcek Ailesinin Ölümünde Şüpheleri Üzerine Çeken Firmaya Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.11.2025 - 17:08

Tatil için İstanbul'a gelen gurbetçi ailenin anne, baba ve biri üç diğeri altı yaşındaki çocukları olmak üzere dört kişi vefat etmişti. Şüpheler ilk başta ailenin gün boyu yemek yediği mekanlarda yoğunlaşırken Cinayet Büro Fatih'te kaldıkları otelin ilaçlamasından dolayı zehirlenmiş olabileceklerini de iddialara ekledi. Böcek ailesinin ölümü ile ilgili şüpheleri üstüne çeken ilaçlama firmasının yaptığı tehlikeli işlemi Nevşin Mengü bir uzmana sordu. Ardından firmayla ilgili iki ay önce yapılan bir şikayet ortaya çıktı. Firma kendisini tahtakurusu uzmanı olarak tanıtmış ve kullandıkları maddeyi ticari sır adı altında açıklamamış.

Böcek ailesinin ölümüne yönelik soruşturmada gözler ilaçlama firmasına çevrildi.

Firmanın ilaçlama yaptığı Fatih'teki otelden sonra pek çok kişi bahsi geçen firmanın internet geçmişine göz attı.

Nevşin Mengü bir yoruma bırakılan görseli uzmanına sordu.

Uzmanın açıklaması şöyleydi;

Bu resim alüminyum fosfitin tükenmiş hâli. İnanamıyorum. Havadaki su buharıyla temas edince fosfin gazı salıyor.

Tarihte hatırlamak istemediğimiz insanlık ayıbı, kara leke, gaz odalarında kullanılan şey de fümiganttır. Duş senaryosu da buradan gelir. Zira bu tabletler suyla (mevcut durumda havadaki su buharıyla) reaksiyon sonucu gaz salınımı yapar. Gaz odalarının 'duş' olması da bu yüzdendir.

Acı bir şekilde Auschwitz’i ziyaret etmiştim ve haftalarca kendime gelememiştim. Bunu akıl eden hasta zihniyete de lanet olsun.

Bu tabletlerin meskûn mahalde uygulanması kat’i suretle yasaktır. Nokta! Yani kimse “yanlış doz, yanlış uygulama” demesin.

Nasıl temin ediliyor, aklım almıyor.

Bir de web sitelerinde bunu kendi geliştirdikleri özel formül olarak lanse edip satışını yapıyorlar: 3.500 liraya, kargo ile.

Nutkum tutuldu.

Aynı firma hakkında yapılan bir şikayet de firmanın yaptığı ölümcül işlemleri nasıl gizlediğini ortaya çıkardı.

Bugün, evimi ilaçlatmak için Çekmeköy bölgesinde hizmet veren firmaları araştırırken *** İlaçlama - Tahta Kurusu - Böcek - Haşere İlaçlama ile iletişime geçtim. Telefonla fiyat ve uygulama hakkında konuştuktan sonra WhatsApp üzerinden de yazışmaya devam ettik.

Kullanılan ilacın markasını öğrenmek istedim; çünkü daha önce farklı firmalarla çalıştığımda bana açıkça 'Şu marka, şu ilaç' diye bilgi verilmişti. Böylece kullanılan ürünün kalitesini araştırma şansı bulabiliyordum.

Ancak bu firmaya aynı soruyu yönelttiğimde şu cevabı aldım:

'Bunu bir ticari sır olarak düşünün, söyleyemeyiz. Bizim yaptığımız yöntemi İstanbul’da yapan 3-4 firma var, diğerleri bilmez. Bu bilgiler telefondan verilmez.'

Ben de müşteri olarak bilme hakkımı hatırlattım:

'E yani hangi kalitede ilaç kullanıldığını müşteri olarak bilmem lazım. Diğer firmalar niye söylüyor o zaman? Kusura bakmayın, mantıklı değil.'

Firmanın cevabı ise şuydu:

'Siz size ilaçlarının adını söyleyen bir firmadan destek alabilirsiniz. Selametle.'

Bunun üzerine 'Bu son lafı söylemeseydiniz hiç aklıma gelmeyecekti' diye yanıtladığımda ise bana şu saygısız mesaj gönderildi:

'Aklınız olduğuna çok sevindim :)'

Sonuç olarak; müşteriye mantıksız ve üstten cevaplar veren firmanın güvenilirliğini sorguluyorum. Evimde kedi besliyorum ve ilaçlama ile hayatını riske atıyorum. Testlerden ve onaylardan geçmemiş, adı sanı olmayan bir ilaçla evime gelip ilaçlama yapsanız bunun hesabını kim verecekti? Özel bir karışımı kendiniz hazırlıyorsanız ben buna nasıl güveneceğim?

Müşteri olarak bu sorumsuz ve saygısız tutumu kınıyor ve gerekli her yere şikayetlerimi yapacağım!

