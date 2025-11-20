Böcek Ailesinin Ölümünde Şüpheleri Üzerine Çeken Firmaya Yapılan Yorumlar Ortaya Çıktı

Uzmanın açıklaması şöyleydi;

Bu resim alüminyum fosfitin tükenmiş hâli. İnanamıyorum. Havadaki su buharıyla temas edince fosfin gazı salıyor.

Tarihte hatırlamak istemediğimiz insanlık ayıbı, kara leke, gaz odalarında kullanılan şey de fümiganttır. Duş senaryosu da buradan gelir. Zira bu tabletler suyla (mevcut durumda havadaki su buharıyla) reaksiyon sonucu gaz salınımı yapar. Gaz odalarının 'duş' olması da bu yüzdendir.

Acı bir şekilde Auschwitz’i ziyaret etmiştim ve haftalarca kendime gelememiştim. Bunu akıl eden hasta zihniyete de lanet olsun.

Bu tabletlerin meskûn mahalde uygulanması kat’i suretle yasaktır. Nokta! Yani kimse “yanlış doz, yanlış uygulama” demesin.

Nasıl temin ediliyor, aklım almıyor.

Bir de web sitelerinde bunu kendi geliştirdikleri özel formül olarak lanse edip satışını yapıyorlar: 3.500 liraya, kargo ile.

Nutkum tutuldu.