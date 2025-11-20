onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Zehirlenerek Ölen Gurbetçi Ailenin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da Zehirlenerek Ölen Gurbetçi Ailenin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 11:21

İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine Ailenin fenalaştıkları sırada otelin kapısının resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiğini babanın ise kapıyı kırmaya çalıştığı anlar görüntülerde yer aldı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O görüntüler şöyle👇🏻

Ailenin otelde kilitli kaldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Baba Servet Böcek kapıyı kırmaya çalışmış!

Ailenin otelde kilitli kaldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Baba Servet Böcek kapıyı kırmaya çalışmış!

Fatih’te otelin resepsiyon görevlisi tarafından gece saatlerinde kapısının kilitlendiği ortaya çıktı. Görevli savcılık ifadesinde o saatte yemek yediğini söyledi. Ortaya çıkan görüntülerde baba Servet Böcek'in sağlık ekiplerinin içeri girmesi için dakikalarca kapıyı açmaya çalıştığı görüldü.

Almanya’da İstanbul’a tatil için gelen ancak yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Almanya’da İstanbul’a tatil için gelen ancak yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Beşiktaş’ta midye, kumpir, tantuni, sucuk yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocukları Kadir Muhammet ve Masal'ın hayatlarını kaybetmişlerdi. 

Ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirdiği ilk bulgular arasında yer alırken ortaya çıkan raporlar otelin ilaçlanmasından kaynaklı ‘kimyasal zehirlenme’ olduğu belirtilmişti.

Ailenin kesin ölümünün belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

Ailenin yediği yemeklerde zehirlenmeye sebep olacak madde bulunmadı. Adli Tıp, “Kimyasal zehirlenme” dedi.

Ailenin yediği yemeklerde zehirlenmeye sebep olacak madde bulunmadı. Adli Tıp, “Kimyasal zehirlenme” dedi.

İl Tarım Müdürlüğü, ailenin yediği restoranlardan örnekler almıştı. Alınan örneklerde Böcek ailesinin zehirlenmesine neden olacak maddeye rastlanmadı.

Adli Tıp Kurumu’nun ön raporuna göre ise oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenme öne çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
19
13
13
13
4
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın