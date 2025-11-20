İstanbul'da Zehirlenerek Ölen Gurbetçi Ailenin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine Ailenin fenalaştıkları sırada otelin kapısının resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiğini babanın ise kapıyı kırmaya çalıştığı anlar görüntülerde yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ailenin otelde kilitli kaldığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Baba Servet Böcek kapıyı kırmaya çalışmış!
Almanya’da İstanbul’a tatil için gelen ancak yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Ailenin yediği yemeklerde zehirlenmeye sebep olacak madde bulunmadı. Adli Tıp, “Kimyasal zehirlenme” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın