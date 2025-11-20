Esenyurt’ta 13 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Olarak Bulunmuştu: En Son Tavuk Döner Yemiş

HaberTürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner’in aktardığına göre Eren son olarak bir işletmeden 115 lira karşılığında tavuk döner ve ayran sipariş etmiş. Saat 16.17 kurye siparişi teslim etmiş ve ufak çocuktan saat 19.00’a kadar haber alınamamış. Eren’in döner sipariş ettiği dükkan İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu için kapatılırken, ufak çocuğun kesin ölüm nedeniyle otopsi raporu ile ortaya çıkacak.