Esenyurt’ta 13 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Olarak Bulunmuştu: En Son Tavuk Döner Yemiş
Esenyurt’ta annesi ile babası evde yokken evlerinin yakınında bir işletmeden tavuk döner söyleyen 13 yaşındaki Eren Yalgın evde baygın olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ufak çocuğun ölümü sonrasında tavuk döneri satın aldığı işletme Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu tespit edilince kapatıldı. Eren Yalgın’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
İstanbul Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi sonrasında gıda güvenliği tartışılıyordu.
En son tavuk döner yediği işletme ruhsatsız çıktı.
