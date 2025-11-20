onedio
Esenyurt’ta 13 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Olarak Bulunmuştu: En Son Tavuk Döner Yemiş

İsmail Kahraman
20.11.2025 - 14:20

Esenyurt’ta annesi ile babası evde yokken evlerinin yakınında bir işletmeden tavuk döner söyleyen 13 yaşındaki Eren Yalgın evde baygın olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ufak çocuğun ölümü sonrasında tavuk döneri satın aldığı işletme Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu tespit edilince kapatıldı. Eren Yalgın’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İstanbul Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi sonrasında gıda güvenliği tartışılıyordu.

İstanbul Esenyurt’ta da 13 yaşındaki Eren Yalgın isimli çocuğun evde ölü olarak bulunması nedeniyle gıda zehirlenmesi ihtimali araştırılmaya başlandı.

Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta saat 19.16 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Eren Yılgın evde yalnız olduğu sırada annesi tarafından baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılgın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

En son tavuk döner yediği işletme ruhsatsız çıktı.

HaberTürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner’in aktardığına göre Eren son olarak bir işletmeden 115 lira karşılığında tavuk döner ve ayran sipariş etmiş. Saat 16.17 kurye siparişi teslim etmiş ve ufak çocuktan saat 19.00’a kadar haber alınamamış. Eren’in döner sipariş ettiği dükkan İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu için kapatılırken, ufak çocuğun kesin ölüm nedeniyle otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

