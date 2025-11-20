onedio
Yola Beton Döken Mikser Sürücüsünün Pişkinliği Pes Dedirtti

Yola Beton Döken Mikser Sürücüsünün Pişkinliği Pes Dedirtti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
20.11.2025 - 14:00

Hatay'da bir beton mikseri sürücüsünün yolun ortasına beton döktüğü anlar Fahri Cihan Kaymakçı isimli bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yola beton döküldüğünü fark eden vatandaş sürücüye tepki gösterdi. Sürücü hatalı olduğu halde 'Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' yanıtını verince olayı kayda alan vatandaş çileden çıktı.

Fahri Cihan Kaymakçı isimli vatandaş evine giden yola beton dökülmesine tepki gösterdi.

"Sürücü çok rahattı"

"Sürücü çok rahattı"

'Eve gitmek için bir geçiş noktamız var. Sürücünün biri beton mikserini yolun ortasında durdurup beton döktü. Sürücüye 'Yolu açın geçelim' dediğimde ‘Bekleyeceksiniz' diyerek tepki gösterdi. Ben de videoya aldım ama sürücü umursamadı. Sürücü, ‘Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' dedi. Videoda görülüyor sürücü mikserden yolun ortasına boşaltıyor. Arkadan mikserin kapağı açık, oradan beton dökülüyor. Sürücü çok rahattı. Mikser sürücülerine cezai işlem uygulansın veya başka bir çözüm bulunsun' dedi.

