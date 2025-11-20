Yola Beton Döken Mikser Sürücüsünün Pişkinliği Pes Dedirtti
Hatay'da bir beton mikseri sürücüsünün yolun ortasına beton döktüğü anlar Fahri Cihan Kaymakçı isimli bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yola beton döküldüğünü fark eden vatandaş sürücüye tepki gösterdi. Sürücü hatalı olduğu halde 'Benim firmam zengin, cezamızı öderiz. O yüzden bekleyeceksiniz' yanıtını verince olayı kayda alan vatandaş çileden çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fahri Cihan Kaymakçı isimli vatandaş evine giden yola beton dökülmesine tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sürücü çok rahattı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın