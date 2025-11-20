onedio
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan Mağdurlara Mektup: "Çıkarsam Tüm Borçları Öderim"

‘Tosuncuk' Mehmet Aydın’dan Mağdurlara Mektup: "Çıkarsam Tüm Borçları Öderim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 10:35

‘Tosuncuk’ lakabı ile bilinen Mehmet Aydın kurduğu “Çiftlik Bank” üzerinden binlerce kişiyi dolandırmış ve Güney Amerika’da uzun süre lüks bir hayat sürdükten sonra Türkiye’ye dönerek tutuklanmıştı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte 45 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank mağdurlarına mektup göndererek pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Uruguay ve Paraguay'daki Bitcoin tesislerinin hala çalıştığını iddia eden ‘Tosuncuk’, ev hapsine çıkması durumunda tüm borçlarını ödeyeceğini ifade etti. 

Kaynak: Ekol TV / Dilek Yaman Demir

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ile Türkiye'nin yakın zamandaki en büyük dolandırıcılık olayına karışmıştı.

‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ile Türkiye’nin yakın zamandaki en büyük dolandırıcılık olayına karışmıştı.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre, avukatı aracılığı ile Çiftlik Bank mağdurlarına mektup gönderen Mehmet Aydın, ev hapsine çıkması durumunda Güney Amerika’da bulunan Bitcoin tesisleri aracılığı ile tüm borçlarını ödeyeceğini iddia etti.

‘Tosuncuk”, dosyasındaki bilirkişi raporuna göre 4 bin 414 kişinin alacaklığı olduğunu ve toplam borcunun 70 milyon 514 bin lira olduğunu da mektubunda belirtti.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın mektubu 👇

‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın mektubu 👇

'Ben Mehmet Aydın, 4,5 senedir Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunmaktayım.

Tüm Türkiye’nin vakıf olduğu dava ile ilgili, sürecin başından itibaren değişmeye tek şey mağdurların zararının giderilmesi üzerinde durmam ve ödeme niyetimi yerel mahkemenin her aşamasında dile getirmemdi.

Bilirkişi raporuna göre, 4414 kişinin toplamda 70 milyon 514 TL alacağı vardır.

Yine aynı rapora göre, el konulan nakdi ve mal varlıklarım tespit edilen zararın katbekat fazlasıdır.

Üstelik geçen 8 yılda bu rakam 2 milyon TL'ye ulaşmıştır. Kayyum atanan 3 şirketimin 156 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır. Bu durumda şirketlerim mal varlıkları en başlangıcında beri mağdurların zararlarını karşılayacak durumdadır.

Şirkete atanmış kayyumlar, sözleşme sözleşmeye sadık kalarak malları satıp mağdurların zararlarını gidermiş olsaydı, tek bir mağdur dahi olmayacaktı. En başından beri dolandırma kastımın olmadığı ortadır. Tam 1643 gündür tutukluyum. Zaten yurt haricinde özgürce yaşadığım bir ülkede iken; masumiyetime sığınarak teslim oldum.

Kendi rızam ile teslim olmamın en büyük sebebi; mağduriyet hususunun telafisi imkânsız zararlara yol açmasını önlemekti. Yerel mahkeme aşamasında durulmaya katıldığım her celse, zararların giderilmesi için imkân tanınması, adli kontrol şartı ile tahliye edilerek ödeme niyetim son derece samimi ve gerçek olduğunu belirttim.

Her şekilde sürdürmüş olduğum çabaya karşılık tarafıma verilen3 aylık sürenin kısalığı şirketin tüm mal varlığına devlet tarafınca el konulması ve süreç süresince tutuklu yargılama sebebi ile mağduriyet hususunu çözüme kavuşturacak tek kişi olarak hala cezaevinde bulunmaktayım.

Cezaevinde olduğum müddetçe zararı giderme hususunun imkansız hale geldiği aşikardır. Benimle birlikte aynı suç üzerinde yargılanan diğer sanıkların gerek tutuksuz yargılamaları gerek şu anda firar durumda olmaları, akabinde aynı cezayı almış olmaları ve zararı giderme mevzusunda yetkili ve gönüllü bir tek çaba gösteren ben olması, önem arz eden bir konu olarak hiç gündeme gelmemiştir. İstinaf yolunda olan dosya ile ilgili tüm işlemler tamamlanmadan mağdurlara çağrı niyetinde paylaşmak istediğim bu mektup tüm mağdurların yüreğine bir az olsun su serpmek niyetinde olduğum en büyük kanıtıdır.

Meclis'e gidecek olan uzlaşma yasası kapsamında mağdurların zararlarını belirtilen tekliflerle tarafıma erişmesi halinde bu husus çözüme kavuşturmak istiyorum. 

24/01/2011 tarihinde Türkiye'nin en büyük Bitcoin üretim tesisini kurdum. Bu mevcut haliyle Uruguay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisinde yer alan Bitcoin makineleri üretime aktif olarak devam etmektedir. 

Adli kontrol şartı olarak ev hapsi uygulaması kapsamında tarafıma imkan verildiği takdirde de zararları giderme durumumun olduğunu bir kez daha yineliyor, tüm mağdurlara ve kamuoyuna duyuruyorum. '

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanmıştı.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, kardeşi Fatih Aydın, Koray Hasgül ile firari sanıklar Fehmi Suat Emur, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz, Cudi Cumhur Yurdakul, Hakan Soysal ve Umeyr Karakoç'u 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt yöneticiliği' suçlarından 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Fırat B.

Şirketler yeteri kadar (!) para kazandığında Tosuncuk hapisten çıkar.. Polatgil ailesi de kara paradan kaç dosyayla onlarca yıl ile yargılandı ne oldu?

Mert Göçer

üstüne para isteseydi çıkardı da şimdi zor