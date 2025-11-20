‘Tosuncuk' Mehmet Aydın’dan Mağdurlara Mektup: "Çıkarsam Tüm Borçları Öderim"
‘Tosuncuk’ lakabı ile bilinen Mehmet Aydın kurduğu “Çiftlik Bank” üzerinden binlerce kişiyi dolandırmış ve Güney Amerika’da uzun süre lüks bir hayat sürdükten sonra Türkiye’ye dönerek tutuklanmıştı. Kardeşi Fatih Aydın ile birlikte 45 bin yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank mağdurlarına mektup göndererek pazarlık yaptığı ortaya çıktı. Uruguay ve Paraguay'daki Bitcoin tesislerinin hala çalıştığını iddia eden ‘Tosuncuk’, ev hapsine çıkması durumunda tüm borçlarını ödeyeceğini ifade etti.
Kaynak: Ekol TV / Dilek Yaman Demir
‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ile Türkiye’nin yakın zamandaki en büyük dolandırıcılık olayına karışmıştı.
‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın mektubu 👇
Ne olmuştu?
Şirketler yeteri kadar (!) para kazandığında Tosuncuk hapisten çıkar.. Polatgil ailesi de kara paradan kaç dosyayla onlarca yıl ile yargılandı ne oldu?
üstüne para isteseydi çıkardı da şimdi zor