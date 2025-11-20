Görevden Affını İstedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan Kişisel Sebepler Nedeniyle Görevinden Ayrıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve uzun süre Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Göksel Aşan kişisel sebeplerinden ötürü görevden affını istedi. Aşan yaptığı paylaşımda, “Sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim.” açıklamasını da yaptı.
10 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne başkan olarak Göksel Aşan atanmıştı.
Göksel Aşan’ın paylaşımı 👇
Göksel Aşan kimdir?
