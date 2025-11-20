Görevden Affını İstedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan Kişisel Sebepler Nedeniyle Görevinden Ayrıldı

“Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin.”