Görevden Affını İstedi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan Kişisel Sebepler Nedeniyle Görevinden Ayrıldı

İsmail Kahraman
20.11.2025 - 09:01

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve uzun süre Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Göksel Aşan kişisel sebeplerinden ötürü görevden affını istedi. Aşan yaptığı paylaşımda, “Sağlığım el verdiği müddetçe ülkeme hizmete devam edeceğim.” açıklamasını da yaptı.

10 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne başkan olarak Göksel Aşan atanmıştı.

Ofis 28 Mart 2025’te Resmi Gazete’de yer alan kararname ile lağvedilmişti ancak Göksel Aşan görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak devam etmişti.

Göksel Aşan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden affını talep etti.

Göksel Aşan’ın paylaşımı 👇

twitter.com

Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin.”

Göksel Aşan kimdir?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.

Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 

16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

