Yine mi Zehirlenme? İstanbul Fatih’te Kaldığı Otelde Fenalaşan Gurbetçi Vatandaş Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gürhan Takıl Almanya'da çalıştığı lojistik firmasının Yenikapı'da düzenlenecek fuar için 18 Kasım'da İstanbul'a geldi. Takıl, gün içinde Fatih'te çeşitli restoranlarda yemek yedikten sonra kaldığı otele geri döndü.

Gece saatlerinde nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti yaşaması üzerine arkadaşlarını arayarak durumunu bildiren Takıl, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Gürhan Takıl burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri hem otelde hem de hastanede incelemede bulundu. Öte yandan otel sahibinin telde yaklaşık bir yıl önce ilaçlama yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Konakladığı otelde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gürhan Takıl'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Takıl'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.