onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yine mi Zehirlenme? İstanbul Fatih’te Kaldığı Otelde Fenalaşan Gurbetçi Vatandaş Hayatını Kaybetti

Yine mi Zehirlenme? İstanbul Fatih’te Kaldığı Otelde Fenalaşan Gurbetçi Vatandaş Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 08:19

Almanya’dan fuar için İstanbul’a gelen Gürhan Takıl, gece saatlerinde otel odasında nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti nedeniyle fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi sonrasında hastaneye kaldırılan Takıl tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gürhan Takıl’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

İstanbul Fatih’te konaklayan 4 kişilik Böcek ailesi de zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay dün gece saatlerinde İstanbul’un Fatih ilçesindeki Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'ta meydana geldi.

Olay dün gece saatlerinde İstanbul’un Fatih ilçesindeki Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gürhan Takıl Almanya'da çalıştığı lojistik firmasının Yenikapı'da düzenlenecek fuar için 18 Kasım'da İstanbul'a geldi. Takıl, gün içinde Fatih'te çeşitli restoranlarda yemek yedikten sonra kaldığı otele geri döndü. 

Gece saatlerinde nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti yaşaması üzerine arkadaşlarını arayarak durumunu bildiren Takıl, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Gürhan Takıl burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri hem otelde hem de hastanede incelemede bulundu. Öte yandan otel sahibinin telde yaklaşık bir yıl önce ilaçlama yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Konakladığı otelde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gürhan Takıl'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Takıl'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın