Yine mi Zehirlenme? İstanbul Fatih’te Kaldığı Otelde Fenalaşan Gurbetçi Vatandaş Hayatını Kaybetti
Almanya’dan fuar için İstanbul’a gelen Gürhan Takıl, gece saatlerinde otel odasında nefes darlığı ve yoğun terleme şikayeti nedeniyle fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi sonrasında hastaneye kaldırılan Takıl tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gürhan Takıl’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
İstanbul Fatih’te konaklayan 4 kişilik Böcek ailesi de zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Olay dün gece saatlerinde İstanbul’un Fatih ilçesindeki Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'ta meydana geldi.
